Ministéricos, por fin regresa «El Ministerio del Tiempo» (La 1, 22.40 h.). Después de dos entregas buscando anécdotas más nacionales, llega una temporada llena de grandes personajes históricos y con una recarga extra en el presupuesto que se traduce en un aumento de los efectos especiales. «‘Con el tiempo en los talones’ (nombre del primer capítulo) es un homenaje al cine con Alfred Hitchcock», asegura Javier Pascual quien, uno de los guionistas de «El Ministerio del Tiempo».

¿Cómo surgió este primer capítulo? «Javier Olivares (creador de la serie) nos pide que seamos muy rigurosos con la historia», dice el guionista. Por eso, una vez seleccionados los hechos que querían tratar durante la tercera temporada y que Hitchcock sería el «protagonista», el equipo se puso a investigar. Para Javier Pascual fue un proceso más especial del que podríais pensar. «Gracias a sus películas supe que me quise dedicar al cine», confiesa el guionista, que aprovechó la excusa para viajar hasta San Sebastián: «Justo había una exposición de la visita de Hitchcock al festival así que no me lo pensé».

«Sabíamos que Hitchcock había visitado San Sebastián para proyectar 'Vértigo’. Solo teníamos que ver qué había pasado», comenta. El inconveniente llegó al descubrir que no había pasado nada demasiado interesante. La organización del Festival de San Sebastián había organizado una ruta por los lugares más característicos de la ciudad y, literalmente, poco más. Lo que también sabían era de la existencia de un final alternativo de la película. «No tenía que ser del agrado del director (ni del público) cuando no está en casi ninguna edición del filme» y eso les sirvió como gancho de la patrulla.

No hace falta ser un experto del cine ni de la obra de Alfred Hitchcock: «Sigue teniendo ese atractivo de una serie de aventuras, con alguna que otra pulla social». Sin embargo, si has visto películas como «La ventana indiscreta» podrás observar la infinidad de guiños que el equipo de «El Ministerio del Tiempo» le hace al gran director de cine británico.

[Aconsejamos el visionado de «Vértigo», «La ventana indiscreta» para el total disfrute del episodio «Con el tiempo en los talones» de «El Ministerio del Tiempo»]

«Al igual que 'Vértigo’, todo el capítulo está centrado en la historia de una mujer, concretamente en la de la compañera de Pacino, que se encuentra en una misión en los años 80», confiesa. Por no hablar de los instantes que nos da Jaime Blanch, que interpreta a Salvador Martí. «Lo veremos sentado en una silla de ruedas y con unos prismáticos en las manos…», añade.

Los guiños no radican en la trama. «Marc Vigil le dio a todo el equipo un dossier que habíamos hecho con fotogramas y planos de las escenas originales», cuenta. El favorito de Pascual (y el de alguno de nuestros compañeros de redacción) es «El sueño», esa escena en la que vemos caer a la mujer protagonista de 'Vértigo’ y que fue utilizada (la versión ministérica) para la promoción de la nueva temporada.

Del planteamiento al hecho

Como este hecho histórico, son muchos los que inspiran a los diferentes guionistas de la serie. Sin embargo, no todos son aptos para «El Ministerio del Tiempo». «Al no ser una serie puramente histórica, como ‘Isabel’, podemos elegir cualquier acontecimiento histórico que nos llame la atención. Pero no solo hay que buscar un momento histórico llamativo. También hay que encajarlo dentro de la trama de la serie. Hay que encontrar ese gancho para que la patrulla vaya a ese instante», cuenta Pascual.

Esta tarea no es tan sencilla como parece. «Me gustaría incorporar la historia del submarino de Isaac Peral en la serie, pero aún no hemos encontrado el cómo», asegura. La historia de este prototipo de submarino con propulsión electrónica realizado por la Armada Española podría ser el pretexto para hablar del espionaje industrial que ha sufrido España; sin embargo, todavía no han encontrado la excusa para que Amelia, Alonso y Pacino vaya hasta allí.

¿Una película o un capítulo?

Cada capítulo tiene que tener una duración de 70 minutos. Solo 20 minutos de diferencia con la mayoría de las películas. «Apenas tenemos cinco semanas para escribir cada guión», comenta Pascual. Muchos pensaréis que, al ser una serie, no debe suponer mucho trabajo darle continuidad a una historia… Os habéis olvidado de la principal peculiaridad de la ficción de RTVE. «Cada episodio es totalmente distinto al anterior. Distinta época, distinta caracterización, distintos personajes…», reflexiona.

«Sin embargo, es lo que la hace única», dice uno de los primeros que leyó el guión de Javier Olivares cuando aún era subdirector de ficción en RTVE. «Era ministérico antes de que existiera esa palabra», añade. Tuvieron que luchar mucho para que el proyecto saliera adelante. «Era una serie muy diferente, difícil de entender para los altos directivos con sus viajes en el tiempo», recuerda. Ahora, Javier Pascual trabaja, junto a un gran equipo formado por Javier o Anaïs Schaaff, entre otros, para que nosotros, los ministéricos, sigamos disfrutando de las historias de a la patrulla adornada con pequeños detalles de historia española.