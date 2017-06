Los Stark han demostrado una y otra vez que son una de las casas más diplomáticas de «Juego de Tronos». Lo que no sabíamos es que los propios actores que dan vida a esta familia siguen con el ejemplo de sus personajes. Así lo han demostrado con sus respuestas a una pregunta cuanto menos peculiar que les plantea «EW»: ¿De qué hijo estaría más orgulloso Ned Stark?

«Todos han vivido cosas horribles... Creo que Ned como es él, no querría favorecer a ninguno de los niños», contesta Kit Harington, actor que da vida a Jon Nieve en un intento de evadir la pregunta, aunque finalmente contesta con su apuesta: «Creo que Arya ha demostrado más tenacidad». Sophie Turner (Sansa Stark) no tuvo problema en contestarla: «Creo que estaría más orgulloso de Arya porque siempre está segura de estar haciendo lo que quiere y va a contracorriente. Es una chica joven muy independiente».

Maisie Williams (Arya Stark) también hace un alarde de la amistad que le une a Turner al valorar la evolución del personaje de Sansa: «Todos han cambiado, pero creo que su evolución ha sido la más impactante». Pero no es la única que lo piensa. Turner, finalmente, reconoce que «siendo parcial estaría más orgulloso de Sansa aunque no lo dijera para no ofender a nadie».

Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), sin embargo, tiene el espíritu más familiar: «Los Starks son su propia unidad. Ned se sentiría orgulloso de todos ellos».

Y tú ¿de quién crees que estaría más orgulloso Ned Stark?