Habrá menos violencia en The Walking Dead tras las quejas de los espectadores

Se nos pusieron los ojos como platos cuando presenciamos la escena inicial de la séptima temporada de The Walking Dead y que nos presentó a Negan como uno de los mayores villanos de la ficción actual. Las brutales agresiones del dueño de «Lucille» tuvieron respuesta y fueron varios los espectadores que traladaron sus quejas por las explícitas muertes con los que nos sorprendió la ficción.

El 12 de febrero se estrenará en EE.UU. la última parte de la séptima temporada, aunque la serie inspirada en los cómics de Robert Kirkman tendrá, previsiblemente, unas cuantas temporadas más. En una entrevista para ComicBook, Joshua Hoover ha asegurado que son varias las escenas de «The Walking Dead» que no han sido finalmente emitidas por la dureza de sus imágenes.

Gale Anne Hurd, productora ejecutiva de la serie, también afirmó a la publicación que los próximos capítulos de la serie han «suavizado el tono» como respuesta a las quejas tras la matanza de Negan. «Vimos la respuesta del público ante el nivel de violencia y rebajamos el tono en los episodios que todavía estábamos rodando para el final de temporada. Esto no es una serie de pornografía de la tortura», afirmó.

Muchos espectadores manifestaron su disgusto tras la emisión del capítulo‘The Day Will Come When You Won’t Be’, primero de la séptima temporada. De hecho, la Oficina Británica de Supervisión de Telecomunicaciones aseguró en su día estar investigando el capítulo ante las quejas recibidas. «Estamos investigando escenas de extrema violencia poco después del horario de protección al menor, y si estas escenas estaban justificadas por el contexto», confirmó Ofcom al portal Digital Spy.