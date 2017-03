¿Te gustaría elegir el final de tu serie favorita? Netflix planea hacerlo posible

El cierre de una serie siempre supone tomar decisiones arriesgadas, que pueden gustar o no al espectador. Hasta ahora. Netflix planea dejar a sus clientes tomar ciertas decisiones sobre giros claves en el guión en una nueva estrategia narrativa interactiva, según publica el «Daily Mail». Por ejemplo, los subscriptores de la plataforma podrían decidir solo a través de su mando a distancia si una interna de «Orange is the new black» se une a una banda o descubrir qué hubiera pasado si la Princesa Margarita se hubiera casado con Peter Townsend en «The Crown».

Netflix probará este año la fórmula con espacios infantiles, y, si triunfa, la empleará con programas dirigidos a adultos. No ha trascendido si se aplicará a nuevas series o también a las anteriores.

«Estamos trabajando en distintas ramas narrativas para que los espectadores puedan tomar decisiones mientras ven el programa. Todo el contenido estará ahí y la gente decidirá cómo llega hasta él de diferentes formas», explicó una fuente al diario británico. «Veremos como funciona, es un experimento a ver si tiene éxito. Para los creadores, es un territorio nuevo», continúan. Los actores, por su parte, tendrán que grabar antes numerosas tomas alternativas.

Las versiones más complejas permitirán a los usuarios ir de atrás hacia delante, consumiendo historias casi infinitas. «Puedes consumir una historia de formas muy extrañas. No me imagino cómo serán las historias, pero supongo que estarán muy fragmentadas», concluye la fuente.

El presidente de Netflix, Reed Hastings, confirmó que la compañía está trabajando en formatos interactivos: «Una vez que tienes interactividad puedes probar cualquier cosa», añadió.