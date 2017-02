Goliath, Fleabag...Estas son las cuatro series más esperadas de Amazon en febrero

Febrero es un gran mes para los amantes de la ficción televisiva. Amazon llega cargada de novedades y hoy ha puesto fecha de estreno en España de cuatro de las grandes. Llegan a la plataforma la última temporada de Mozart in the Jungle, así como Fleabag, Golitah y Z: The Beginning of Everything.

Fleabag. Fecha de estreno: 10 de febrero.

La ficción, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (Crashing, Broadchurch), narra la historia de una mujer que tiene que adaptarse a su nueva vida en Londres. La serie, basada en la novela Fleabag de Waller-Bridge, está protagonizada por Brett Gelman (Twin Peaks), Olivia Colman (Peep Show), Bill Paterson (Outlander), Hugh Dennis (Outnumbered), Hugh Skinner (Poldark), Jamie Demetriou (People Time), Jenny Rainsford (The Smoke)y Sian Clifford (Paddy). Fleabag está dirigida por Harry Bradbeer (Dickensian) y producida por Phoebe Waller-Bridge, Harry Williams y Jack Williams (The Missing). Puedes descargar imágenes de la serie en el siguiente link.

Goliath. Fecha de estreno: 17 de febrero

Goliath es una de las ficciones de la plataforma más esperadas. Protagonizada por Billy Bob Thornton (Fargo) y el también ganador de un Oscar William Hurt (Broadcast News), basa su argumento en el entramado judicial de EE.UU. La serie muestra la vida de un abogado que busca la redención. Su única oportunidad de ganar depende de conseguir justicia en un sistema legal donde la verdad se ha convertido en una mercancía y la balanza de la justicia beneficia a ricos y poderosos. Escrita por David E. Kelley (Ally McBeal) y Jonathan Shapiro (The Practice), Goliath está protagonizada por Olivia Thirlby (Juno), Maria Bello (Prisoners), Molly Parker (House of Cards), Nina Arianda (Florence Foster Jenkins), Tania Raymonde (Lost), Britain Dalton (Criminal Minds) y Sarah Wynter (24).

Mozart in the Jungle. Fecha de estreno: 17 de febrero

La tercera temporada de la premiada serie que protagoniza GAel GArcía Bernal vuelve también este mes. Las nuevas tramas comienzan en el medio de una aventura italiana. Rodrigo acepta un nuevo reto: dirigir a la gran diva de la ópera Alessandra en su esperado concierto de regreso en Venecia, Italia. Mientras que la obra arrasa en la ciudad gracias a su calidad musical, él vive una apasionada historia con Alessandra. Hailey viaja por toda Europa con el Andrew Walsh Ensemble viviendo momentos inesperados, a la vez que aumenta su pasión por la dirección musical. Durante los meses transcurridos desde el cierre, la sinfónica se ha desgarrado: muchos de los músicos no pueden ni estar juntos en una misma habitación y las tensas negociaciones se han vuelto personales para Cynthia y Gloria.

Z: The Beginning of Everything. Fecha de estreno: 24 de febrero

Otra de las grandes. Z está basada en la vida de Zelda Sayre Fitzgerald, la brillante, hermosa y talentosa Southern Belle, que se convierte en el icono salvaje y extravagante de la edad del jazz en los años 20. Protagonizada por Christina Ricci (Pan Am) y David Hoflin (One Upon a Time), la serie comienza en el momento que Zelda conoce al escritor F. Scott Fitzgerald en Montgomery (Alabama) en 1918 y viven un apasionado y turbulento romance. La producción muestra el alcoholismo, adulterio y la lucha con los sueños y la enfermedad mental que conduce al trágico e inoportuno final de Zelda.