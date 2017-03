El feminismo según Netflix

Las protagonistas de "Orange is the new black", la emprendedora Sophia Amoruso en "Girlboss", las telefonistas españolas de "Las chicas del cable", la superheroína Jessica Jones e incluso la mismísima Isabel II de "The Crown". Las series de Netflix están llenas de personajes femeninos poderosos. "No queremos manufacturar nuestros productos, sino que queremos estar abiertos a la autenticidad", apuntó Cindy Holland, subdirectora de contenidos de la plataforma, durante una conferencia de su empresa que reunió a actrices como Britt Robertson, Chelsea Handler, Kate Mulgrew y Uzo Aduba.

"Realmente existe la voluntad de apoyar personajes femeninos poco predecibles al principio. Sophia, por ejemplo, grita, suda se enfada...Es un ser humano y ha sido una gran inspiración. Hay que mostrar también la cara mala de estas mujeres, descubrir que no todo es brillo", apunta Robertson, que da vida a Sophia Amoruso, la propietaria de la exitosa marca americana Nasty Gal en "Girlboss". "No quiero pensar en la responsabilidad que acarrean mis papeles, pero con este he descubierto lo que significa adueñarnos de nuestra propia vida, tomar las riendas y no tener miedo al fracaso", añade, subrayando que tras la victoria de Trump su serie es más necesaria que nunca por el rol femenino que defiende: el de una mujer hecha a sí misma.

Y si Sophia es un modelo no lo son tanto las presas de "Orange is the New Black". "No son un modelo a seguir, pero yo sí tengo la sensación de que al tener un público más grande quiero dotar al personaje de todos los atributos necesarios para que llegue a una audiencia internacional", apunta la actriz Kate Mulgrew. "Todo depende de cómo definamos el modelo a seguir", continúa su compañera Uzo Aduba, "Ojos locos" en la ficción, que logró convertirse en un personaje esencial de esta "tribu de mujeres fenomenales" aunque en un principio solo iba a realizar tres o cuatro capítulos. "No sé si debemos ir por el tema de la perfección. Si hablamos de seres humanos, esta serie navega entre mujeres imperfectas que conviven con esos errores, y eso es muy ejemplar. Quiero darle a las mujeres jóvenes un punto de vista, un punto de encuentro que tenga creencias y actitudes", defiende Uzo Aduba.

Discriminación positiva-negativa

Chelsea Handler, cómica, estrenará muy pronto el programa "Chelsea", una de las apuestas de la plataforma que se sale de su habitual línea de ficción. Creadora de su propio espacio, Handler cree que Netflix le ha dado alas como ninguna otra televisin antes. "En el mundo de la comedia en vivo fui una mujer en un mar de hombres. Era un ambiente de cierta discriminación, aunque para mí en realidad era buena, porque me permitió destacar", reconoce Handler. "Yo me represento a mí misma, y quería cambiar la narrativa sobre qué es ser una mujer. A veces las preguntas son importantes aunque no haya respuesta, y yo creo que el aprendizaje siempre es más ameno con sentido del humor", añade, también consciente de lo importante que es defender el feminismo en la era Trump. "Nos han apoyado mucho. De repente todos miraban hacia Estados Unidos. No digo que sea el mejor país, pero al menos he visto que el mundo está con nosotros" concluye.