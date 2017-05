«Fargo» podría no tener cuarta temporada

Tres temporadas podrían ser suficientes para «Fargo». Así, al menos, lo ha reconocido el responsable de FX, John Landgraf, quien ha afirmado que es «poco probable» que veamos una cuarta temporada de capítulos de la serie. «Puede que no haya más Fargo», ha dicho el responsable a «The Hollywood Reporter».

La puerta, no obstante, no queda del todo cerrada para la ficción televisiva. «No habrá más 'Fargo' a menos Noah Hawley (creador de la serie) tenga una idea tan buena como las tres anteriores. Creo que cuando la gente llegue al final de esta temporada se dará cuenta de ello», ha asegurado el responsable de la cadena.

Ewan McGregor protagoniza la nueva temporada de «Fargo» (Movistar Series) por partida doble, pues es el encargado de dar vida a los dos protagonistas de la tercera temporada, Emmit y Ray Stussy, dos hermanos cuya competitividad no tiene límites. Quién jamás se ha pronunciado sobre el futuro de la serie es Noah Hawley, su creador, quien afirma que cuando escribe una temporada de «Fargo» no piensa nunca en si habrá o no nueva tanda de capítulos.

Honra a FX el hecho de no querer exprimir la que ha sido una de sus ficciones de más éxito. Desarrollada por Hawley y con los hermanos Coen como productores ejecutivos la serie, que se inspira en la película del mismo nombre, ha narrado una historia distinta, con diferentes repartos, en cada una de sus temporadas.