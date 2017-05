El mes de junio llega cargado de los mejores estrenos y regresos de las series que todo el mundo espera. Todavía hay que esperar un poco para que vuelvan series tan aclamadas como «Juego de Tronos» o «The Walking Dead», pero ya tenemos fecha para las ficciones americanas, británicas y españolas que vuelven y debutan en España en los próximos 30 días. Ninguna te dejará indiferente.

Netflix volverá a apostar por una nueva serie original como «Glow» y por el thriller psicológico «Gypsy», Movistar+ emitirá la esperada quinta temporada de una se las series de mayor éxito, «Orange Is The New Black», y TVE emitirá la esperada tercera temporada de «El Ministerio del Tiempo».

HBO

-Crónicas Vampíricas

La octava -y última- temporada de la serie aclamada por crítica y público durante varias temporadas se estrena por primera vez en España hoy. «Crónicas Vampíricas» cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

-Berlin Station

Este drama de espionaje ambientado en la central de la CIA en el Berlín actual se estrena esta noche. A Daniel Miller le han asignado una misión clandestina para destapar el origen de las filtraciones de información a un famoso informante llamado «Thomas Shaw». Junto con su viejo amigo Hector Dejean, un cínico agente de la CIA lleno de secretos, Miller tendrá que enfrentarse a los avatares del espionaje de campo.

-Magic City

HBO España estrena hoy la serie «Magic City» con sus dos temporadas completas. La historia nos trasladará a Miami Beach en 1959. Mientras Ike Evans celebra la Nochevieja en su lujoso hotel, el Miramar Playa, La Habana cae ante los rebeldes de Castro. La situación en Miami está bastante revuelta, pero es el mejor sitio donde uno puede estar. Aquí toman protagonismo los Kennedy, la mafia y hasta la CIA.

-El negocio

Esta serie original de HBO Brasil y Latinoamérica estrena su tercera temporada hoy. Narra la historia de tres hermosas e inteligentes mujeres que se unen con la idea de revolucionar su profesión. Ante las escasas perspectivas de crecimiento profesional que enfrentan, ellas tienen una visión: si detrás de cada producto existe una estrategia de mercadeo, ¿por qué no aplicar las mismas técnicas a la profesión más antigua del mundo?.

-Preacher

El próximo 26 de junio se estrena la segunda temporada de «Preacher», una serie basada en la popular novela gráfica de culto homónima. Se trata de una oscura y ácida comedia dramática con tintes sobrenaturales sobre un predicador de Texas, Jesse Custer (Dominic Cooper), poseído por una criatura misteriosa que le permite desarrollar un poder inusual: la capacidad de hacer obedecer a cualquier persona sólo con decir una palabra.

-El jardín de Bronce

Basada en el libro del mismo nombre, la serie de producción propia de HBO Latinoamérica, «El Jardín de Bronce», se estrena también el 26 de junio. La historia sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija, quien ha desaparecido de forma inexplicable y sin dejar rastro.

COSMO

-Great News

La nueva comedia de la NBC creada por Tracey Wigfield y coproducida por Tina Fey se estrena esta noche en exclusiva en España en el canal COSMO. La vida profesional de Katie (Briga Heelan), una periodista de un programa de noticias, da un giro inesperado cuando su madre Carol (Andrea Martin) empieza a trabajar como becaria en su oficina.

-Kennedys: After Camelot

Continúa la controvertida vida de la familia más poderosa de los Estados Unidos. El 11 de junio se estrena esta miniserie de cuatro capítulos que ya se ha concebido como una continuación de acontecimientos narrados en «Los Kennedy», protagonizada por Katie Holmes.

Netflix

-Glow

Netflix estrenará el 23 de junio «Glow», una nueva serie original protagonizada por Alison Brie en la piel de una actriz desempleada que se une a una liga de lucha libre femenina de los años 80. Nos traslada a Los Ángeles y explica la historia de una actriz en paro que consigue un papel de luchadora que le cambiará la vida. La serie está realizada por los creadores de «Orange is the new black» que, casualmente, también se estrena este mes.

-The Ranch

Esta serie original de Netflix estrena su tercera temporada el 16 de junio. Cuenta la historia de un exjugador de fútbol americano, su hermano mayor y su padre, un ganadero, y cómo tratan de mantener a flote un rancho mientras aprenden a vivir juntos.

-Tú, yo y ella

Esta ficción que trata el tema del poliamor estrena su segunda temporada el 15 de junio. En esta nueva entrega, los personajes darán un paso muy importante sacando a la luz su secreto. Y es que Jack y Emma están casados y para darle vidilla a sus relaciones sexuales contratan a una chica de compañía, pero todo da un giro inesperado cuando surge el amor.

-Flaked

Esta serie regresa a Netflix con su segunda temporada el 2 de junio. En esta ocasión, Chip, el gurú al que todos piden consejo sobre la vida, regresa a Venice, California, después de un corto exilio y descubre que no es bienvenido.

-Gypsy

Esta nueva apuesta de Netflix verá la luz el 30 de junio. Este thriller psicológico protagonizado por Naomi Watts relata la historia de Jean Holloway, una terapeuta que de pronto ve su rutina arrastrada hacia un puñado de relaciones íntimas y peligrosas con personas relacionadas con la vida de sus pacientes.

AMC

-Fear The Walking Dead

AMC estrena el 5 de junio la tercera temporada de su serie original «Fear The Walking Dead». La ficción vuelve con un doble episodio en el que, con las fronteras eliminadas por culpa del fin del mundo, los personajes intentarán reconstruir no sólo la sociedad, sino también su propia familia. Madison vuelve a estar unida a Travis, pero Alicia está completamente devastada tras el asesinato de Andrés.

Movistar +

-Morir de pie (I'm dying up here)

Movistar Series (dial 11) estrena el lunes 5 de junio en VOS esta serie producida por Jim Carrey. Se trata de un drama de Showtime ambientado en la escena de la denominada stand-up comedy que emergía en Los Ángeles en los años 70, cuando empezaba a ganar en popularidad y se establecía como plataforma de despegue para muchos de los humoristas que después se convertirían en estrellas de la comedia.

-Riviera

El 16 de junio se estrena en Movistar Series Xtra (dial 12) la serie «Riviera». Julia Stiles es Georgina, una joven apasionada del arte que disfruta de una vida de lujo tras haberse casado un año atrás con el multimillonario Constantine Clios. Pero su mundo se viene abajo cuando Constantine muere en extrañas circunstancias al explotar un yate en el que se supone que no estaba.

-Versailles

La segunda temporada de «Versailles», la serie más ambiciosa de la historia de la televisión francesa, se estrena el 9 de junio. Una superproducción que va más allá del drama de época. Ante todo, es una serie sobre el poder, representado en su protagonista, el Rey Luis XIV: el monarca que se igualó al sol, el hombre que se hizo Estado, el hombre que hizo de la moda, el arte y la gastronomía instrumentos clave de su poder.

-Poldark

La tercera temporada de este drama romántico de época, que se ha convertido en todo un fenómeno en Reino Unido, estará disponible bajo demanda cada semana según emisión. Los nuevos episodios presentan a un Ross Poldark más maduro pero no necesariamente más sabio. De hecho, sus imprudencias le pueden salir caras a él y a sus seres queridos.

-Nashville

Esta serie regresa mañana con nuevos episodios de su quinta temporada a Movistar Series tras el parón. La trama vuelve ya sin Rayna James (Connie Britton) como protagonista. «Nashville» afronta una nueva etapa como serie y sigue contando las vidas del resto de protagonistas.

-Line of Duty

El domingo 4 de junio de estrena la cuarta temporada de «Line of Duty», el thriller policíaco británico que se ha convertido en la serie más valorada en Reino Unido. En la historia podremos ver a la recién llegada detective jefe Roz Huntley (Thandie Newton), que se enfrentará a un caso decisivo para su carrera.

-Orange Is The New Black

Una de las series de más éxito vuelve con su esperada quinta temporada el 10 de junio. Los nuevos episodios retoman la acción donde lo dejaron los anteriores y exploran las consecuencias del amotinamiento de las reclusas de Litchfield. La quinta temporada promete ser más intensa, candente y detallista que nunca: la acción de los trece episodios se desarrolla enteramente durante los tres días posteriores al inicio del motín.

Amazon Prime

-Le Mans: Racing is Everything

La serie original de Amazon «Le Mans: Racing is Everything» se estrenará el próximo 9 de junio. La serie, producida por New Black Films, está basada en lo que en el mundo del motor se denomina como «el monte Everest de los deportes automovilísticos»: la agotadora carrera de 24 horas que tiene lugar cada año en Le Mans (Francia) desde 1923.

La plataforma tiene previsto lanzar más estrenos durante este mes de junio, de los cuales dará cuenta en los próximos días y os adelantaremos más detalles.

TVE

-El Ministerio del tiempo

La esperada tercera temporada de «El Ministerio del tiempo» se materializará esta noche. La serie viaja más que nunca en una temporada especialmente cinematográfica, con nuevos directores invitados y con más elementos transmedia. En el primer capítulo de la temporada, «Con el tiempo en los talones», Alfred Hitchcock, el mago del suspense, se verá envuelto en una intriga mucho más grande que la de todas sus películas juntas durante el Festival de San Sebastián de 1958.