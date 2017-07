«Estoy vivo», un thriller policial de TVE entre el cielo y la tierra

Después del gran éxito de «Águila Roja», Daniel Écija regresa a La 1 con «Estoy vivo», serie producida por RTVE en colaboración con Globomedia. Se encuadra en el género policial, pero según su creador «no es más de lo mismo». «Tiene personalidad propia, con ingredientes de cómic, acción y drama. Es divertida y a la vez exigente en su producción, además de sincera y respetuosa con la audiencia», añade el productor ejecutivo y coordinador de guiones, que espera un largo recorrido para su criatura.

De momento, tendrá trece entregas, que se estrenarán el próximo otoño.«Es una serie que habla de segundas oportunidades, un tema que me llega y me inquieta mucho, tanto en lo emocional como en lo personal», explica el productor. Puede que los orígenes se remonten a 1978. «El cielo puede esperar», la película protagonizada por Warren Beatty, marcó a una generación, en la que se encuentra Écija. La idea le rondaba la cabeza, hasta que ha llegado esta oportunidad: «No es una historia más de alguien que vuelve a la vida en el cuerpo de otro. Aquí hay mucho más y estoy convencido de que el espectador se va a enganchar. Pasan muchas cosas, de todos los colores. Tiene un recorrido espectacular».

La base argumental parte de una gran pregutna: ¿qué pasaría si alguien tuviera la oportunidad de volver a vivir y tener cerca a los seres amados, aunque no pudiera decírselo? Javier Gutiérrez, Roberto Álamo, Anna Castillo, Alejo Sauras y Alfonso Bassave encabezan el reparto de esta ficción policíaca con tintes sobrenaturales, que se graba en Madrid.

Cristina Plazas, Fele Martínez, Jesús Castejón, Lucía Caraballo, Zorion Eguilor, Mon Ceballos y Goizalde Núñez completan el reparto, que incluye una colaboración especial: Julia Gutiérrez Caba. «Es toda una dama de la interpretación y un lujo contar con ella», comenta Écija. Cuatro personas se reparten la dirección de los capítulos: Jesús Rodrigo, Oriol Ferrer, David Molina y Miguel Alcantud.

El «Carnicero de Medianoche»

La trama parte de una investigación policial. El inspector de policía Andrés Vargas (Roberto Álamo) fallece en acto de servicio mientras trata de capturar al «Carnicero de Medianoche», un psicópata asesino de mujeres. «Por esos caprichos del destino, Vargas tiene la oportunidad de regresar a la vida, pero cinco años más tarde y en el cuerpo de Manuel Márquez, otro agente», comenta Javier Gutiérrez. El actor gallego, ganador de un Goya por «La isla mínima», tendrá como compañera de trabajo a Susana (Anna Castillo), su propia hija en la vida anterior.

Alejo Sauras, por su parte, es «el enlace», un ser de luz especial con el que Vargas se encuentra en la zona de tránsito entre el cielo y la tierra. «No soy un ángel, sino una especie de niño grande que ve todo con ojos nuevos. Es un papel complicado, ya que no tienes referentes», comenta el actor. Javier Gutiérrez asegura por último que es «el papel más difícil y complejo que he hecho en televisión. Me ha permitido salir de la zona de confort y saltar a la piscina».