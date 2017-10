Estas son las series mÃ¡s adictivas de Netflix ( y no son las que

18/10/2017 a las 02:38 Actualizado 18/10/2017 a las 02:38

«Un capítulo más, y dejo la serie hasta mañana» se repiten miles de usuarios de Netflix y otras plataformas de vídeo bajo demanda que no pueden evitar la tentación de ver en un par de días una temporada entera de su ficción favorita. Esta forma compulsiva de consumo ha dado lugar a una nueva clase de fan: el«binge racer» o maratoniano profesional, usuarios que ven todo un curso las 24 horas siguientes a su estreno. Y al parecer, no son solo unos pocos locos. Según un estudio de Netflix, 8.4 millones de usuarios en todo el mundo han consumido así sus producciones favoritas.

De hecho, este tipo de consumo tiene cada vez más adeptos alrededor del mundo, según la plataforma. Incluso hay casos extremos. Un usuario francés ya ha hecho 30 maratones extremos, viendo temporadas completas de una serie a las 24 horas de su estreno. Pero en España también hay usuarios compulsivos. Un cliente de la plataforma ya ha hecho catorce visionados de este tipo.

En cuanto a los contenidos más adictivos no hay una norma fija. A nivel global, los títulos más vistos en 24 horas incluyen comedias como «Madres Forzosas» y «Santa Clarita Diet» y series de acción como «The Defenders»:

1. «Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore»

2. «Madres forzosas»

3. «Marvel - The Defenders»

4. «The Seven Deadly Sins»

5. «The Ranch»

6. «Santa Clarita Diet»

7. «Trailer Park Boys»

8. «F is for Family»

9. «Orange Is the New Black»

10.«Stranger Things»

11. «Friends from College»

12. «Atípico»

13. «Grace and Frankie»

14. «Wet Hot American Summer»

15. «Unbreakable Kimmy Schmidt»

16. «House of Cards»

17. «Love»

18. «GLOW»

19. «Chewing Gum»

20. «Master of None»

En España, en cambio, también nos enganchan los dramas y las series de misterio:

1. «Marvel - The Defenders»

2. «The Seven Deadly Sins»

3. «Las chicas del cable»

4. «Santa Clarita Diet»

5. «Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore»

6. «Atípico»

7. «Amigos de la Universidad»

8. «Tú, yo y ella»

9. «Anne with an E»

10. «Chewing Gum»

11. «Stranger Things»

12. «Frontera»

13. «La Niebla»

14. «The Last Kingdom»

15. «The OA»

16. «The Ranch»

17. «Orphan Black»

18. «GLOW»

19. «Narcos»

20. «Lovesick»