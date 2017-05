Estas son las series que llegan a Netflix en junio

Como sabes, las últimas semanas han sido decisivas para la ficción televisiva. Los Upfronts 2017 decidieron qué ficciones continuarían en la parrilla de cara a la temporada 2017/2018 y qué otras se caerían para siempre de la programación debido al fin de sus tramas o a su baja audiencia. Además, las cadenas más importantes de EE.UU. (Fox, NBC, CBS, CW y ABC) dieron también a conocer sus potentes estrenos para los próximos meses. No entraban en los Upfronts la plataformas online como Netflix, Amazon y HBO, que siguen su propio calendario de estrenos y cancelaciones puesto que su dependencia de los anunciantes es mucho menor.

En lo que se refiere a Netflix, ya sabemos qué series originales entrarán con fuerza en la plataforma a partir de junio. A EE.UU. y latinoamérica llega el estreno más potente, el de «Orange is the new black», que en España tendrás que ver a través de Movistar+. Los 13 episodios de los que se compone la nueva tanda de capítulos tendrán lugar en un periodo de tres días, los que durará el motín en prisión que se inicia durante el último episodio de la cuarta entrega de la serie.

Estos son los estrenos que sí podrás ver en la plataforma de pago:

— La principal novedad de la plataforma es «Glow», una ficción ubicada en Los Ángeles y en los años 80. La serie narrará la vida de una actriz en paro, interpretada por Allison Brie, que tendrá que librar una lucha sin cuartel (literalmente) por conquistar a la audiencia. De los creadores de «Orange is the new black»:

— Okja. Los Byrde y sus hijos adolescentes, Charlotte y Jonah, son para ojos de cualquiera una familia corriente con una vida normal. A excepción del trabajo de Marty, un asesor financiero que también se dedica a blanquear el dinero de uno de los principales cárteles de la droga de México. Cuando las cosas se desvían, Marty deberá alejar a toda su familia de Chicago y mudarse a la región de Ozark en Missouri.

Este drama de corrupción, en el que también participan en la serie Esai Morales, Julia Garner, Marc Menchaca, Jason Butler Harner y Harris Yulin, explora temas como el capitalismo, los dramas familiares y la supervivencia vista a través de los ojos de una familia que está muy lejos del prototipo de familia americana. Ozark se estrena a nivel mundial el 28 de junio.

— Gipsy. Naomi Watts protagoniza esta ficción que narra la vida de Jean Halloway, una terapeuta que desarrolla relaciones íntimas e ilícitas con personas cercanas a sus pacientes. La serie cuenta con la participación de Billy Crudup (Spotlight), Sophie Cookson (Kingsman: Sevicio Secreto), Lucy Boynton (Asesinato en el Orient Express), Karl Glusman (Animales nocturnos), Melanie Liburd, Poorna Jagganthan y Brenda Vaccaro. La serie se estrena el 30 de junio.

— My only love song. «Cuando las cosas no van como ella quiere en el rodaje de su nueva serie, una conocida actriz huye en una vieja furgoneta que la lleva de viaje a través del tiempo». Así resume Netflix el argumento de su nueva serie original que, lejos de ser un thriller, es toda una comedia que mezcla el gag y la fantasía a partes iguales. La serie se estrena el 9 de junio.