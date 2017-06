Qué esperar de «Glow», la nueva gran apuesta de Netflix

De los creadores de «Orange is the new black», llega «Glow». La nueva serie de Netflix, que debuta en el catálogo de la plataforma digital el próximo 23 de junio, es una comedia que relata la historia existente tras la empresa Georgeous Ladies of Wrestling (G.L.O.W.), el mítico programa que se estrenó en 1986.

El show fue uno de las más vistos en la década de los 80 y mostraba combates entre varias actrices, modelos o cantantes. Antes de cada lucha, se emitían sketches cómicos. Mítica es su cabecera en la que las protagonistas cantaban un rap.

Ambientada en la ciudad de Los Ángeles en la década de los años 80, «Glow» tiene como protagonista a una joven actriz en paro que encuentra en el mundo de la lucha libre una nueva forma con la que ganarse la vida. A su lado, un grupo de mujeres con diferentes ambiciones y estilos de vida dan forma a los personajes protagonistas de esta prometedora ficción de Netflix.

En busca de una nueva vida

Dabbie Eagan es una actriz de telenovela que dejó la industria para tener un bebé. Tras comprobar que nada es como había imaginado, se ve obligada a volver al trabajo consciente de que su aparente vida perfecta no lo es tanto.

En la dirección de «Glow» se encuentra Sam Sylvia, un director de cine B fracasado que intentará enseñar a este pintoresco grupo de mujeres a iniciarse en el mundo del wrestling y cómo ganarse la vida en esta disciplina.

La serie se estrena el 23 de junio. - NETFLIX

Que la serie cuente con el equipo que se sitúa tras el éxito de «Orange is the new black» hace que esta nueva serie de Netflix pique nuestra curiosidad, aunque siempre conscientes de que el cúmulo de características que hicieron de esta comedia dramática todo un éxito es difícil de repetir.

La primera temporada, que se incluirá en bloque en la plataforma de pago el mismo día, cuenta con un total de diez episodios.