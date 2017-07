HBO España emitirá en primicia la serie «Supermax» tras firmar un acuerdo con Mediaset

Mediaset y HBO España han llegado un acuerdo para la emisión en primicia de la serie «Supermax» en la plataforma de video en streaming antes de su estreno en abierto en Cuatro. El lanzamiento de esta ficción dirigida por Daniel Burman («El abrazo partido») en HBO España está previsto para el próximo 15 de septiembre, según ha informado la cadena en un comunicado. «Supermax», coproducida por la compañía brasileña Globo, Mediaset España, TV Azteca (México) y TVP (Argentina), es una ficción que combina acción, aventura, supervivencia y misterio en el entorno de un reality que transcurre en una cárcel de máxima seguridad abandonada.

En esta nueva ficción, que constará de diez capítulos, una gran cadena de televisión plantea para su próxima temporada el más difícil todavía: un juego de escape y supervivencia dentro de una antigua prisión federal de máxima seguridad, comúnmente conocidas como «Supermax», abandonada hace años tras un sangriento motín y aislada en mitad de un desierto. Esta cadena reclutará como participantes a un variado grupo de personas en apariencia inofensivas, pero que esconden peligrosos secretos que convertirán su encierro televisado en una experiencia extrema.

La serie cuenta con un elenco internacional en el que destacan los nombres de Santiago Segura, Cecilia Roth y Rubén Cortada, en el que también figuran los actores argentinos Antonio Birabent («Tango feroz»), Alexa Moyano («Colonia»), Laura Novoa, Guillermo Pfening, Juan Pablo Geretto y Nicolás Goldschmidt; el uruguayo César Troncoso («XXY»); el mexicano Alejandro Camacho; y los brasileños Laura Neiva («Río, te quiero») y Felipe Hintze.

«Yo soy el presentador de un reality. Tuve un problema con la cadena y me despidieron, pero diez años después me vuelven a coger». Todo transcurre «en una cárcel de máxima seguridad donde meten a ocho personas y les hacen unas pruebas brutales de supervivencia. De repente hay un fallo de energía y nos quedamos incomunicados», describe el propio Santiago Segura en una entrevista condecida a ABC en mayo de 2016, mientras rodaba la serie en Río de Janeiro.

«Es un director detallista, al que le gusta trabajar con los actores. Es un thriller, pero priman las relaciones humanas. También hay muchos flashbacks, que me recuerdan a "Perdidos"», destaca Segura sobre Burman, director de la ficción. Además, también asegura que, como cineasta, se fija su trabajo. «Daniel es un genio. El primer día tenía siete escenas de siete capítulos distintos. No pido rodar cronológicamente, pero me iba a volver loco. Las series son un trabajo diferente, un rompecabezas. Yo hice una hace más de 15 años, "Petra Delicado", con Ana Belén, también para Telecinco».