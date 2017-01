Esta noche en «El final del camino» de La 1 (22.30 horas), Pedro, el hermano mediano de los Catoira, es ahora un salvaje almorávide, educado en la fortaleza de Yusuf en el Rif y dispuesto a aprovecharse de sus hermanos para destruir Compostela. Este torturado personaje está interpretado por Javier Rey. Este gallego de Noia hace bien poco dejó los estilosos trajes que lucía bien como Mateo en «Velvet» o metiéndose en el personaje de Cristóbal Balenciaga en «Lo que escondían sus ojos», luce un aspecto desaliñado que en algunos momentos cuesta creer que es él.

Para dar vida a Pedro Catoira, cuenta Rey que ha tenido que dejarse «crecer el pelo y adelgazar para darle ese aspecto con el que aparezco en los primeros episodios», comenta. A la pregunta de qué ha sido lo más gratificante Javier Rey comenta «tiene un punto emocional en lo personal y en lo profesional. Gracias a él vuelvo a casa para interpretar un personaje gallego y una historia muy cercana. Además es un personaje muy de verdad».

«Velvet», «Hispania», «Bandolera», «Lo que escondían sus ojos», «El final del camino» son algunos de los títulos en los que ha intervenido y todos son de épocas pasadas. «Quizás no tenga cara de contemporáneo», comenta el actor mostrando su gran sentido del humor. También nos asegura que ese detalle «es simplemente coincidencia».

Interpretar el papel de Pedro, el mediano de los Catoira «ha sido todo un lujo y además me lo he pasado en grande en las escenas de acción... aunque alguna resultó complicada ya que los trajes, las cotas de malla que llevamos no son de atrezzo; sino auténticas y pesaban cerca de 14 kilos. Me costado mucho; pero al mismo tiempo he disfrutado».

«En algunos momentos voy a despertar odio. Yo defiendo mi personaje ya que lo han metido en una venganza y no todas las decisiones son suyas. A pesar de todo me he divertido mucho», asegura el actor. sin embargo y pese a la dificultad, Rey reconoce que Pedro Catouira no es su mayor reto: «Todos los personajes son complejos ya que tienes que dejar de ser tú para convertirte en otro. En el caso de Pedro, él es una víctima. Me da pena mi personaje y lo defiendo a ultranza».

«El final del camino» se va a doblar al gallego para emitirla en TVG, «Me hubiera gustado doblarme. Soy gallego parlante; pero sinceramente prefiero que lo haga un profesional del doblaje. No me gusta meterme en el trabajo de otros», cuenta. Tras finalizar «Velvet» y «El final del camino», Javier Rey confiesa que se va a tomar unas «mini vacaciones». «No sé si haré un viaje. Lo que quiero es parar, estar tranquilo, tratar en la medida de lo posible de recuperar la rutina del día a día».

¿Su próximo proyecto? Tras su participación en «Los miércoles no existen» volverá al cine con la adaptación al largo del cortometraje «Not the end», de los hermanos Alenda, «junto a María León. La película es un acto de amor»... y es que la historia sigue a Paul -el personaje que interpreta Javier Rey- que inventa una máquina del tiempo para viajar atrás para poder pasar el último día de vida de Alice (María León), antes de que esta se quite la vida, a pesar de que sabe que no podrá hacerlo porque no es la primera vez que revive ese día.