Descubre «Virtual Hero», la nueva serie de El Rubius para Movistar+

23/10/2017 a las 16:33 Actualizado 23/10/2017 a las 16:41

El youtuber Rubén Doblas Gundersen, más conocido como ElRubius, protagonizará su propia serie de animación producida por Movistar+, según dio a conocer la compañía en el marco del Spoiler Fest, que concluyó este domingo. «Virtual Hero», basada en los cómics publicados por el joven, tendrá doce episodios de 22 minutos llegarán en exclusiva a Movistar+ en 2018.

La historia repasará las aventuras de Rubius a través de los mundos de juego para liberar a los 100 mejores gamers atrapados en un mundo virtual por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds, que quiere acabar con todos ellos. En ese viaje no estará solo, la guerrera Sakura, la alocada zombie Zombirella, el espectro ancestral Slimmer y la inteligencia artificial G4t serán sus aliados en la lucha por liberar el mundo virtual del maléfico plan de Trollmask.

El propio Rubius reveló en un vídeo que lleva trabajando en este proyecto producido por Zeppelin «varios años». «Es lo más grande y lo más importante que he hecho en toda mi vida... así que comprenderéis que estoy un poco alterado», reconocía el youtuber en el evento presentado por el cómico David Broncano. «Me ofrecieron hacer una serie en imagen real, películas... pero siempre he dicho que no porque me da no sé qué. Y al final hablando con ellos (Movistar+ y Zeppelin TV) hablamos de hacer algo que realmente me hiciera ilusión y no hacer algo porque sí, y vieron que mis cómics estaban funcionando tan bien... así que me dieron el 'OK' y aquí estamos», revela en el vídeo.

«Virtual Hero» contará con la participación del Estudio Motion Pictures de Barcelona y Estudio Jaruyi de Corea del Sur para crear una animacion con un estilo propio inspirado en el anime, y basada en la idea original de Rubius.