David Simon («The Wire») prepara miniserie sobre la Guerra Civil Española

Actualizado 09/04/2018 a las 17:55

Después de realizar un policiaco memorable wn las calles de Baltimore, contar la lucha del alcalde Nick Wasicsko contra la segregación racial y descubrir los orígenes de la pornografía en el Times Square de los setenta, David Simon («The Wire») está desarrollando con la española Mediapro («The Young Pope») «A Dry Run», una miniserie de seis horas que contará la historia de la Brigada Abraham Lincoln, un grupo de soldados estadounidenses que llegó a España para defender a la república, según publica Variety.

Los guiones, escritos por George Pelecanos y Dennis Lehane, que ya trabajaron con el creador en «The Wire», seguirán a este batallón internacional desde su llegada a España en 1937 hasta su marcha del conflicto en 1939, pasando por la cruenta batalla del Jarama, donde según varios historiadores la brigada fue usada como «carne de cañón».

La serie, según Simon, ofrece una narrativa «convincente y trágica» sobre el conflicto y «la lucha española contra el fascismo y el mal uso del capitalismo como baluarte hacia el capitalismo», lo que representa «la narrativa política preeminente del siglo XX e incluso nuestro tiempo». La serie, según Simon, que ha visitado muchos lugares reales donde estuvo este batallón, estará rodada principalmente en inglés, el lenguaje de los protagonistas.

«David ha escrito un documento extraordinario sobre el proyecto. Cuando lo lees, puedes imaginarte perfectamente el carácter de la serie», añade Jaume Roures, responsable de Mediapro. «A Dry Run es uno de los grandes proyectos de los próximos meses. No solo por la historia pero también por lo que significa para nosotros trabajar con David Simon, uno de los mejores guionistas de los próximos años», añade el directivo. Ambos aún están buscando más financiación para el proyecto tanto en Europa como en Estados Unidos a través de nuevos coproductores.

«Pasión y autenticidad»

El creador de «The Wire», experiodista fogueado en la sección de sucesos del «Baltimore Sun», ha manifestado una vez más su interés por el realismo, incluso en ficción. «No buscamos la redención o finales felices. Y, bueno, 1939 no fue un final feliz. Tampoco fue redentor», ha contado Simon al «Variety» medio y puntualizado que la Guerra Civil Española fue «un ensayo general para la vorágine que estaba por venir», de ahí el título de la serie. «Pero más que eso, los acontecimientos de 1936 a 1939 dejaron en claro que el capitalismo, aunque pueda ser una herramienta elemental para generar riqueza masiva, no ofrece una respuesta moral a cómo las personas pueden vivir o cómo prosperan las sociedades. Cando la República española se vio amenazada, el capitalismo eligió la tiranía. Así que los mejores hombres que no pudieron cumplir esa elección vinieron a España a luchar. Hoy, esa misma elección nos enfrenta nuevamente», concluyó..