David Chase, creador de «Los Soprano»: «Podría concebir tal vez una precuela de la serie»

Se han cumplido diez años de aquel episodio final en el que el «Don't Stop Believin'» de los Journey cerrase una de las mejores series de la historia de la televisión. HBO se hizo adulta gracias a «Los Soprano» y, por el camino, también crecieron sus espectadores. Ahora, en su décimo aniversario, diferentes medios se han reunido con parte del equipo para recordar lo que esta serie supuso en su tiempo.

El creador de la serie, David Chase, respondió a Entertainment Weekly sobre la posibilidad de una secuela o remake. «Nunca querría ver una nueva historia con un nuevo reparto o retomar los acontecimientos tras el final. No quiero que eso suceda, no», sentenció Chase. «Todo el mundo está envejeciendo, ya no se puede juntar igual a la gente», añadió. Aunque el creador no dejó indiferentes a sus seguidores cuando destacó que «prodría concebir tal vez una precuela de "Los Soprano". Nunca imaginaría un regreso de la serie excepto como una precuela».

Pero todo se quedó en esa pequeña aportación por parte del creador ya que la propia Entertainment Weekly subrayó que, según HBO, no hay ninguna precuela en marcha. Aunque nunca se sabe, «Twin Peaks» ha vuelto para revolucionar la televisión, quizás también podríamos volver a ver los inicios de los simbólicos personajes.