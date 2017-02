Cuéntame: Carlos, incapaz de contener su atracción sexual por Karina

Los espectadores de Cuéntame crecieron junto a los personajes protagonistas. Vieron a Carlos convertirse en un hombre, y también fueron testigos de primera mano de su relación con Karina, primero amiga, luego novia y más tarde... ¿amante?

Las idas y venidas de Karina y Carlos vivieron su punto álgido durante el capítulo que Cuéntame emitió la semana pasada, en la que la joven, ya casada y tras un arrebato de pasión, volvía a caer en las redes de Carlos.

Un fogoso reencuentro que no solo sirvió para reavivar la vieja chispa entre Karina y Carlos, todavía intensa a pesar del tiempo transcurrido, también para impulsar la audiencia de Cuéntame, que sigue demostrando su músculo en su temporada 18.

El último episodio de Cuéntame cómo pasó, con Carlos y Karina de protagonistas, marcó récord para la serie de TVE, que alcanzó el 16,4% y consiguió reunir a 2.819.000 seguidores.

Hoy en Cuéntame

Finales de mayo de 1985. Los Alcántara se han instalado ya en los Altos de San Genaro. Mercedes está muy ilusionada con la nueva casa pero no puede evitar estar disgustada por su madre, que se niega a volver de la residencia. Antonio está encantado con el adosado y con sus nuevos vecinos que, además de simpáticos, tienen contactos.

Mientras, Olga y Abraham llegan a San Genaro para encargarse del bistrot y son recibidos por los vecinos con mucha expectación.

Mauricio y Karina siguen en la casa de Carlos y Julia en Bruselas. Carlos no puede evitar sentirse culpable de su lío con Karina pero no puede controlar la atracción que siente hacia ella. Inés es consciente de que pasa mucho tiempo fuera de casa y de que no puede estar pendiente de Oriol tanto como le gustaría, pero sus alarmas saltan cuando en el colegio le advierten de que el niño está teniendo problemas.