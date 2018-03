Cuatro cosas que no sabías del rodaje de «El asesinato de Gianni Versace»

Actualizado 30/03/2018 a las 00:59

«American Horror Story: El asesinato de Gianni Versace» era una de las series más esperadas del año. Con el sello de Ryan Murphy (creador de «Feud», «Glee» y «American Horror Story») y un elenco internacional encabezado por Edgar Ramírez (Versace), Penélope Cruz (Donatella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) y Darren Criss (Cunanan), el reto era hacer justicia a una historia que sacudió el mundo de la moda y la fama en 1997.

El proceso de documentación

«Durante la preparación de la serie sobre O.J. Simpson, primera temporada de esta antología, nos encontramos con toneladas de información. Sin embargo, en este caso, lo que teníamos era muy limitado y no nos quedó más remedio que especular, improvisar de un momento a otro», explicó Murphy sobre una serie que ya está al completo en Netflix y que Antena 3 emitió las dos últimas semanas en apenas tres noches.

El historial delictivo de Cunan

Pese a su título, la serie se centra más en el asesino Andrew Cunanan que en la vida personal de Versace. «Seguimos a las víctimas del asesino porque no fue solo Gianni, hubo otras cuatro personas asesinadas, aunque la más famosa fuera el diseñador. Pensamos que sería importante pasar tiempo con las victimas desconocidas y explicar cómo Cunanan viajó por todo el país cometiendo crímenes de odio, porque la mayoría de sus víctimas eran homosexuales», reconoce Criss, que para preparar su papel leyó previamente el libro de Maureen Orth Vulgar Favors, considerado por la familia del diseñador como una novela plagada de especulación. De hecho, los familiares del conocido diseñador no vieron con buenos ojos la producción. «Versace fue la última víctima de Cunanan en una América homofóbica. La policía de Miami rehusó poner carteles de “Se busca” contra Cunanan cuando sabían que había cometido estos asesinatos. Me pareció interesante examinar la discriminación que existe, especialmente con el presidente que tenemos y el mundo en que vivimos», reivindicó dijo Murphy.

El fichaje de Ricky Martin

A muchos les sorprendió el fichaje de Ricky Martin, que no se prodiga en ficción. «Murphy me llamó y me dijo que teníamos que cenar, y entonces apareció con Edgar Ramírez en la cena y me ofrecieron el papel de amante de Versace» recuerda Martin. Como buenos amigos, la sintonía entre ellos, que debían interpretar a una pareja, estaba asegurada. «No sabía que eran amigos durante mi investigación de los hechos, pero Edgar y Penélope habían trabajado con Ricky antes y me ayudaron a conseguirlo», concluye Murphy.

El protagonismo de Miami Beach

Miami Beach se convierte en un personaje más en la serie, aunque la mayor parte de los interiores se rodaron en Los Ángeles. «Ha sido una filmación increíble, nos convertimos todos en una gran familia; Darren, Edgar, Ricky, Penélope, fue terrible para nosotros tener que rodar la escena del asesinato. Donatella vendió la casa, los muebles, su arte, pero se quedó con todo lo demás», afirmó Murphy.