¿Cuál es el final perfecto de «Modern Family»?

Aunque «Modern Family» ha renovado por dos temporadas más, tanto el equipo como los actores son conscientes de que este éxito (tarde o temprano) llegará a su fin. Ahí viene una tarea complicada: encontrar el fin perfecto para la familia con la que hemos compartido tanto (y nos han hecho reir más aún).

A Rico Rodriguez, actor que interpreta a Manny en la serie de ABC, le gustaría que acabase así: «Revelamos quién está haciendo el documental. ¿Quién lo está grabando? ¿Quién nos está haciendo las preguntas en las entrevistas y quién decidió rodar nuestra vida y por qué?». Todas estas preguntas serían respondidas en el final perfecto asún ha dicho Rodríguez en «Cinemablend».

En cuanto a cuándo cree que podrá acabar «Modern Family», el actor aún no lo tiene muy claro: «Siendo honestos, no lo sé. Me encantaría estar en esta serie durante todo el tiempo que podamos. Supongo que siempre y cuando estemos haciendo una serie de calidad y con una historia convincente para hacer una gran diferencia en este mundo y solo divertirnos mientras lo hacemos».

Un aumento de sueldo

Los actores, cuyo contrato expiraba al término de la presente temporada, han renovado su acuerdo a cambio de un sustancial aumento de sueldo. Los seis actores adultos principales, Ed O'Neill (Jay), Sofía Vergara, Ty Burrell (Phil), Julie Bowen (Clair), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell) y Eric Stonestreet (Cameron) pasarán a embolsarse la cifra de 500.000 dólares (446 euros) por episodio. Los intérpretes más jóvenes verán también cómo su poder adquisitivo aumenta, aunque no al nivel de los protagonistas.