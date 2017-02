Confirmado: la cuarta temporada de «American Crime Story» relatará el caso Lewinsky

Habíamos escuchado rumores, pero Ryan Murphy ya ha confirmado la noticia. La cuarta temporada de American Crime Sotry narrará el escándalo entre Bill Clinton y Monica Lewinsky y que desembocó en el juicio político al presidente de EE.UU. en 1998.

Durante una entrevista con «Entertainment News», Murphy ha confirmado, además, que Sarah Paulson (Marcia Clark en «The Peopleo Vs O.J.Simpson») estará en el reparto de la ficción. No sabemos, eso sí, el papel que Paulson interpretará en la historia, aunque Murphy, creador y productor de la serie, ha avanzado a la publicación que no se tratará de la primera dama, Hillary Clinton.

Hay que recordar, eso sí, que para ver la forma que Murphy da al caso Lewinsky en su adaptación a la pequeña pantalla todavía habrá que esperar un tiempo. La segunda temporada de la ficción televisiva, prevista para 2018, se centrará en el huracán Katrina mientras que la tercera, sin fecha prevista de estreno, pondrá el foco en el asesinato del diseñador Gianni Versace.