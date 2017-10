Â«Club HoudiniÂ», cuatro niÃ±os y un mago a la caza del tesoro

28/10/2017 a las 14:08 Actualizado 28/10/2017 a las 14:10

A las series «Coco & Lana» y «C.R.A.K.S.» se les une desde este sábado «Club Houdini», un nuevo proyecto de producción local de Disney Channel. «Este tipo de serie de aventuras no se habían visto en el panorama español y es toda una novedad», asegura Vincent Sourdeau, director general de los canales de Disney en España y Portugal.

Andrés, Martina, Tamara, Nacho y Mateo son los cinco peques protagonistas de «Club Houdini», que como asegura Ezequiel Seguí, productor ejecutivo de Disney Channel, tiene como base cuatro pilares: «aventuras, magia, misterio y la fuerza de la amistad».

La primera temporada, que arranca este sábado a las 21.30, está formada por once episodios de once minutos de duración y está destinada a una audiencia de entre 8 y 11 años, aunque como destacaron desde la cadena, «también la pueden ver los mayores e incluso los padres para compartir un momento divertido junto a sus hijos».

Participación del espectador

A diferencia de otras series, comenta Seguí, esta «cuenta con la participación activa del espectador». «Los niños están castigados en la biblioteca por una travesura que no han cometido y allí encuentran un mapa de un tesoro secreto. Desde ese momento, se embarcarán en una aventura de juegos y enigmas que les llevará a conocer al gran mago Houdini... Al final de cada episodio, los niños viven una situación complicada y, rompiendo la cuarta pared, se les pregunta a los espectadores cómo resolver esa situación».

En ese momento entra en juego la participación de la audiencia, ya que durante toda la semana, hasta el día de la emisión del siguiente episodio, los espectadores podrán resolver el enigma. Además, según explica Seguí, «se habilitarán elementos multimedia, como grupos de chat o Whatsapp, además de Youtube».

Haciendo honor a su título y homenajeando a uno de los mayores magos de toda la historia, Henry Houdini, la magia estará muy presente en esta serie. Para el papel de mago no se ha elegido a un actor, sino a un mago de verdad. Se trata de Iñaki Ruiz de Galarreta, conocido como El Mago Sun. «Todo el atrezzo y los artículos de magia que aparecen en la serie son reales. Algunos los hemos traído de espectáculos en Las Vegas y otros son réplicas, como el tanque de agua o la lechera, de los que empleo el famoso mago», explica. Esta es la primera vez que el mago hace de actor y está «muy feliz con la experiencia vivida». «Mi personaje es enigmático, no se sabe si es real o no. Aquí no hay juego de cámaras, los trucos son de verdad», añade.

«Club Houdini» está producida por Penúltima TV y sus principales protagonistas son Nico (Mateo), Alejandro (Andrés), Mikel (Nacho) Teresa (Tamara) y Martina, esta última interpretada por Mafalda Carbonell, hija del actor y cantante Pablo Carbonell, que en esta serie hace un divertido cameo al lado de José Mota. Todos ellos aseguran haberlo pasado fenomenal e incluso han aprendido a hacer algunos trucos. La serie es tan original que, según Vicent Sourdeau, «Alemania y Polonia quieren emitirla ya con tan solo haber visto los promocionales».