Cinco series para ver estas noches de lluvia

Actualizado 14/04/2018 a las 01:13

La primavera no avanza. Estamos ya a mediados de abril y parecemos seguir instalados en el invierno, con lluvias y frío. Aunque estos días no apetezca salir de casa para mojarse el fin de semana puede ser igualmente divertido. Hay decenas de series que seguro que no has visto y que son una garantía para que estas noches de fin de semana en casa no sean un suplicio.

Black Mirror

No es aconsejable meterse un atracón una noche si al día siguiente quieres seguir viviendo como si nada. Tal vez empieces a ver con otros ojos los trapicheos que hace Mark Zuckerberg con tus datos de Facebook. Esta ficción televisiva creada por el británico Charlie Brooker tiene la virtud de estar hecha de episodios independientes entre sí y sin solución temporal. Si algo hilvana toda la serie es su pretensión de poner a la tecnología en el centro de la diana.

Black Mirror lleva ya cuatro temporadas, en total diecinueve capítulos en los que se entremezclan el terror, la distopía y el suspense. La serie tiene altibajos, y algunos episodios como Momento Waldo o Playtest dejan bastante que desear. Otros como San Junípero o el inaugural The national anthem son auténticas genialidades. Para empezar a tomar contacto puede estar bien White Christmas.

Rick y Morty

Rick y Morty es otra de las muchas series de dibujos animados que no son para niños. Rick es un científico loco, genial, fracasado y alcohólico. Se muda a casa de su hija Beth, casada con Jerry, un hombre de escasas luces, y madre de Morty y Summer. Como cabe esperar de un genio bebedor e irresponsable, Rick se lleva a su nieto Morty como acompañante a todas sus disparatadas correrías interespaciales.

Rick y Morty es una serie de humor salvaje e incorrecto, pero no es simplemente una recopilación de burradas. Cada capítulo es una punzante sátira de la sociedad y las costumbres estadounidenses; y la originalidad artística de los dibujos queda fuera de toda duda. El personaje de Rick es de lo más interesante de lo serie, con su carácter irreverente, individualista y a contrapelo de las convenciones sociales. Ideal para echarse unas risas con amigos.

Fariña

La revelación española de la temporada en la pequeña pantalla. Aprovechando el escándalo del secuestro del libro del mismo título, firmado por el periodista Nacho Carretero, Antena 3 se apresuró a presentar el primer capítulo de una serie que aun estaba en pañales. El estreno fue un éxito rotundo, suficiente para quedar enganchado a las aventuras de Sito Miñanco y compañía. Fariña acaba de arrancar y de momento han salido solamente seis capítulos, una cifra asequible para un maratón de una noche.

La serie, inspirada en hechos reales, está ambientada en Galicia en los años 80, cuando un grupo de contrabandistas se hacía de oro metiendo tabaco ilegal en la ría de Arousa. Sito Miñanco, el más avispado de todos, descubre pronto que traficar con cocaína reporta muchos más beneficios y convierte a Galicia en la principal puerta de entrada de la «fariña» en Europa. Todo esto con el sargento Darío Prieto siguiéndoles los pasos y con la intención de meterlos en prisión.

Vikings

Vikings es una lograda producción de Canal Historia que cuenta la vida de Ragnar Lothbrok, un personaje semilegendario cuya existencia real no ha podido ser del todo acreditada por los historiadores. La serie comienza con el joven Lothbrok lanzándose al mar junto a un grupo de leales en busca de otro continente. Llegan hasta las islas de Gran Bretaña, donde matan, saquean y descubren una cultura y una religión, la cristiana, totalmente ajena a las suyas.

En ese momento empieza una lucha de poder entre varios clanes vikingos para hacerse con la corona de Suecia. Ragnar consigue derrocar al rey y sentarse en su trono, pero pagando un precio elevado. La ambientación histórica es verosímil y el guión tiene la fuerza necesaria para mantenernos pegados a la pantalla horas y horas.

Prison Break

Esta serie estadounidense no es ninguna novedad en nuestras pantallas, pero por mucho que pasen los años Prison Break sigue siendo una referencia ineludible para cualquier seriéfilo. Estrenada en 2005, se compone hasta ahora de cinco temporadas, noventa capítulos en total que dan para ocupar no unas noches, sino varias semanas de lluvia.

Michael Scofield está convencido de la inocencia de su hermano Lincoln Burrows, encarcelado por un asesinato. Michel decide atracar un banco para que le metan en Fox River, la prisión de máxima seguridad en la que está recluido su hermano con la intención de fugarse juntos. Hace unos meses se supo que Prison Break tendría una sexta temporada, así que estás a tiempo de ponerte al día y prepararte para la traca final.