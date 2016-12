TVE cierra Â«Olmos y RoblesÂ»

«RTVE no renovará la serie “Olmos y Robles” para una tercera temporada. La cadena seguirá trabajando en nuevos contenidos de ficción. La Corporación agradece a la productora 100 Balas y a todo el equipo técnico y artístico de la serie el trabajo realizado durante las dos temporadas emitidas». Con este escueto mensaje se despedía la cadena pública de «Olmos y Robles», la comedia policiaca y de acción protagonizada por Pepe Viyela y Rubén Cortada.

Antes del comunicado oficial de la cadena, los propios actores se despidieron de la ficción con mucho cariño en las redes sociales.

@FiccionEnSerie Olmos y Robles no sigue. No se va a hacer una tercera temporada. TVE no renueva.