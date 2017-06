«El Chapo» Guzmán prepara una millonaria demanda por su serie en Netflix

Parece que a Joaquín «el Chapo» Guzmán no le ha gustado la serie sobre su vida producida por Netflix y Univisión y que desde el 23 de abril emite la cadena hispana en Estados Unidos. El famoso narcotraficante mexicano está molesto con las productoras porque han utilizado su nombre y dado detalles de su vida sin haberle pagado ni un solo céntimo. Pero, además, tampoco le gusta que hayan manchado su honor en El Chapo, el título de la serie, al mostrarlo como «un criminal despiadado», según palabras de sus propios abogados.

Qué le ha ofendido más al Pablo Escobar del siglo XXI es difícil de saber. El caso es que «el Chapo» y sus abogados ya han amenazado con una millonaria demanda contra Netflix y Univisión por no pagar royalites al «artista» que con sus crímenes les ha inspirado para realizar esta serie. «Están explotando su nombre y su imagen con fines de lucro», protestó su abogado José Refugio Rodríguez en declaraciones a la mexicana Radio Fórmula realizadas esta semana y recogidas por AFP.

«Le causa un daño moral y le afecta inclusive en su proceso penal en Estados Unidos y por esa razón necesariamente vamos a entablar una acción quienes nos encontramos facultados legalmente para ello en virtud a un poder notarial», continuó el letrado de «el Chapo», quien desde inicios de año está en una prisión en EE.UU. debido a la reiterada incapacidad de México para encarcelar a este criminal que ya ha protagonizado dos fugas de película: la primera en 2001 escondido en un carro de lavandería y la segunda en 2015 a través de un túnel subterráneo.

Por el momento, la demanda tendrá que esperar por petición de los abogados en EE.UU., dado que «el Chapo» se encuentra en una prisión de Nueva York a la espera de que se realice en abril de 2018 su juicio en el que se le acusa de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico del continente, entre otros 17 cargos de los cuales se declaró no culpable. «De momento no sé hasta cuándo podremos retomarlo», agregó Rodríguez en unas segundas declaraciones a los medios mexicanos en las que aclaró que la intención de demandar a Netflix y Univisión no ha sido descartada.

Originario del occidental estado de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, su nombre completo, nació en una familia muy pobre. A finales de los años 80 fundó el Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada a la distribución de drogas en EE.UU. procedentes de toda Latinoamérica. El Cártel de Sinaloa transfirió el centro de poder del narcotráfico de Colombia a México, tras darse cuenta «el Chapo» de que el gran negocio no estaba en la producción, sino en la distribución de drogas dentro del territorio estadounidense, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo.

En la primera temporada, disponible en Netflix desde el 16 de junio, se muestran los primeros pasos del famoso criminal en Sinaloa y partes biográficas como la relación con su padre, sus mujeres y sus hasta diez hijos. También se muestran los supuestos maltratos que sufrió por parte de las autoridades la primera vez que fue arrestado en 1993.