Quién no ha fantaseado alguna vez con pasearse por Desembarco del Rey, dejarse caer por Alexandría o volver a los ochenta para irse de misión con los protagonistas de «Stranger Things». Esto último ya es posible gracias a un experimento de realidad virtual desarrollado por Netflix que pude probar en una exhibición que hicieron en Berlín. La experiencia me permitió adentrarme en casa de Joyce como si fuera un personaje más de la serie. Eso sí, mi único arma contra el Demogorgon era una linterna, así que podéis imaginaros como acabó la batalla… ¡Pero no hagamos spoiler! Al menos, de momento.

