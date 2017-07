¿Qué canción interpreta Ed Sheeran en «Juego de Tronos»?

[¡Cuidado! Este artículo contiene información sobre el último capítulo de «Juego de Tronos»]

Hace ya unos meses que supimos que el cantante Ed Sheeran y los creadores de «Juego de Tronos» tenían preparada una sorpresa para los seguidores de la ficción de HBO. Es cierto, no es el primer cantante que se deja ver por la serie; sin embargo, Sheeran ha acaparado más la cámara que sus compañeros de profesión infiltrado como un soldado de los Lannister. Ha cantado e, incluso, ha hablado con Arya Stark, interpretada por Maisie Williams, fan declarada del cantante de «Shape of You».

hola les dejo este video de ed sheeran cantando en su programa favorito para que sonrían pic.twitter.com/lhUSgyTHgC — camila (@sheeranhome) 17 de julio de 2017

Pero ¿qué canción ha interpretado? La clave para reconocerlo has estado en este verso: «Las manos de oro están siempre frías, las de las mujeres siempre están tibias». Se trata de Hands of Gold, una canción que cantaba Symon Pico de Oro, un bardo que actuaba en la casa donde se alojaba Shae en Choque de Reyes, el segundo libro de la saga de «Canción de hielo y fuego» de George R.R. Martin. Sin embargo, no hay nada más indicios que apunten a que Ed Sheeran sea Symon Pico de Oro.

No es la primera vez que un músico reconocido se presta para hacer un cameo en «Juego de Tronos». En la tercera temporada vimos al líder de Snow Patrol, Gary Lightbody, que interpretó a un soldado en el capítulo titulado «The Bear And The Maiden Fair».

Aunque al que más envidiamos hasta el momento es a Will Champion, batería de Coldplay. Tuvo el honor de asistir a la famosa Boda Roja.

La banda islandesa Sigur Rós también presenció otra boda de «Juego de Tronos», en este caso la púrpura. En ella interpretaron su versión de «The Rains of Castamere». Otro grupo islandes que pudimos ver fue Of Monsters and Men.