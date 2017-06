Black Mirror tendrá su propia saga de libros

«Black Mirror» ha sido aclamada desde el principio tanto por la crítica como por el público tanto por sus tramas dignas de los mejores relatos de Isaac Asimov pasando por su calidad visual así como su peculiar interpretación de la sociedad moderna y su evolución. Estos motivos (y alguno más) han llevado a Charlie Brooker, creador y guionista de la serie, a anunciar que a producción británica tendrá tres libros:

We're pleased to announce Black Mirror will soon be available in high-tech 'paper' format: https://t.co/FWk6s5bND5#BlackMirrorBook