«Atlanta», «The Handmaid's Tale» y «This is Us», las series con más nominaciones de los TCA Awards 2017

Los Globos de Oro nos permiten hacernos una idea de cómo se desarrollaran los Oscars, los Television Critics Association Awards (TCA) son permiten lo mismo con los Emmy. La TCA agrupa a más de 200 críticos estadounidenses para decidir cuáles son las series, miniseries y telefilmes que están destacando durante el 2017.

La 33ª edición de los premios se celebrará el próximo 4 de agosto y será presentada por la actriz Kristin Chenoweth, a quien hemos visto recientemente en «American Gods». En dicha gala destacarán tres debutantes: «Atlanta», «The Handmaid's Tale» y «This Is Us». Con cuatro nominaciones cada una –el máximo que una serie pueden obtener por edición– se enfrentarán para lograr el galardón a la mejor serie del año y el mejor espacio revelación.

La mayor peculiaridad de esta edición la encontramos en la categoría de mejor interpretación dramática. En ella aparece Carrie Coon con dos nominaciones: una por su trabajo en «Fargo» y otra por «The Leftovers». Aún así, la actriz tendrá difícil desbancar a la a priori favorita: Elisabeth Moss, por «The Handmaid's Tale».

Si analizamos las nominaciones por cadenas, HBO ha obtenido doce nominaciones gracias a series como «The Leftovers», «Veep», «Big Little Lies», «Insecure», «The Night Of» o «Last Week Tonight with John Oliver». Justo detrás aparece su competidora FX con once nominaciones de entre las que destacan las de «Atlanta», «The Americans» o «Fargo».