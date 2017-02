¿Aparecerá Donald Trump en «American Horror Story 7»?

Que la política está cada vez más presente en la cultura popular es indudable. Más en EE.UU., cuyos últimos resultados electorales han dado voz a un manifiesto rechazo contra su presidente electo, Donald Trump.

Ryan Murphy, en lugar de mantener en secreto la trama de la séptima temporada de su serie antológica «American Horror Story», ha decidido anunciar el tema principal de la misma durante una entrevista en el programa «Watch What Happens Live with Andy Cohen»: las pasadas elecciones estadounidenses.

«Va a tratar sobre las elecciones que acabamos de vivir, por lo que creo que interesará a mucha gente», reconoció Murphy, que a punto está de estrenar otra serie antológica, «Feud», sobre la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford.

El presentador, ante la bomba informativa, decidió preguntarle si Donald Trump aparecería de algún modo en la ficción, y Murphy le respondió: «Tal vez».

Y aunque ya conocemos la trama y a dos de los actores que participarán en la temporada, Sarah Paulson y Evan Peters, habrá que esperar todavía, pues el rodaje de «American Horror Story 7» no arrancará hasta junio.