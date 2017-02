Andrew Lincoln: «“The Walking Dead” es un reto peligroso para los protagonistas»

Negan tiene a sus pies a los supervivientes de «The Walking Dead», que regresa este lunes (22.20 horas) a Fox y presenta a un Rick Grimes que ha dejado de ser el líder de la, cada vez más sesgada, manada humana. Rick, interpretado por el actor Andrew Lincoln, explicó que en la séptima temporada, de la que llegan ahora los últimos episodios, la sorpresa va a seguir siendo la norma. «Nosotros no queremos defraudar a nuestros seguidores, nuestra serie es diferente, única, un reto que, a veces, es peligroso para los protagonistas», apuntó Lincoln en la pasada Comic-Con.

El legado televisivo de «The Walking Dead» continúa siguiendo la estela de los cómics en los que está basada. «Negan ha cambiado la serie porque es una fuerza de la naturaleza, un dictador cruel con un perverso sentido del humor. Es, en los cómics, el villano más importante», admitió el actor Jeffrey Dean Morgan, que interpreta a Negan en la serie. El actor no es nuevo a la hora de adaptar personajes de novelas gráficas, ya que trabajó en «The Watchmen» y en «Batman V Superman». «He ido entendiendo a Negan poco a poco, intentando alejarme de los cómics y poseer el personaje para hacerlo propio», añade Dean Morgan.

Mientras las comunidades de Alexandria, Hilltop (Colina) y el Kingdom (Reino) están siendo obligadas a servir a Negan, el sheriff pide a Ezekiel (Khary Payton) que se una a la guerra, donde estará respaldado por Richard. Ante la anticipación de la gran guerra, la actriz Lauren Cohan, actriz que interpreta a Maggie Green, reconoció que los protagonistas necesitan sacudirse la sumisión y la pena. «Creo que Maggie ha puesto demasiada energía en su dolor, el grupo entero debe enfrentar las perdidas que han sufrido. Deben ser valientes y seguir luchando por el honor de su familia», concluye.

Éxito abrumador

«The Walking Dead» es, junto con «Juego de Tronos», una de las series que más fans acumula alrededor del mundo. «Nunca pensé que la ficción fuese a tener este éxito. Todavía estoy en shock. No tenía idea de que esto iba a ser así de masivo. Si hace 16 años, cuando empecé como actor, alguien me hubiera dicho que iba a estar montando a caballo, llevando botas de vaquero y matando zombis para ganarme la vida, me hubiera reído, pero es lo que hago ahora», subraya Lincoln.

Este británico, que saltó a la fama gracias a la cinta «Love Actually», admite que su vida ha cambiado gracias al show. «En América ahora soy reconocido y eso es algo que ni en mis mejores sueños me había atrevido a pensar. En mi casa sigo siendo la misma persona tratando de mantener mi vida separada de la locura que es ser reconocido por matar zombis», zanja.