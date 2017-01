«American Horror Story» renueva por una octava y novena temporada

La antológica serie de terror de Ryan Murphy es una de los filones de FX, por lo que no es de extrañar que la cadena quiera mantenerla. Tras conocer la noticia de la renovación por una séptima temporada el pasado octubre, ahora nos llega una mejor aún. ¡Habrá «American Horror Story» hasta 2019 como mínimo!

Según ha publicado «Programming Insider», FX ha anunciado la renovación de «American Horror Story» por la octava y novena temporada:

FX Renews 'American Horror Story' for Two More Seasons https://t.co/TAZrX6bGi6 - Programming Insider https://t.co/eqMN1QPMQ9