Lady Gaga no estará en la séptima temporada de «American Horror Story»

Malas noticias. Lady Gaga no aparecerá finalmente «American Horror Story». La cantante había jugado un papel importante en el mundo de Ryan Murphy, reemplazando a Jessica Lange como la directora al frente del Hotel en la quinta temporada. Durante la sexta temporada, en «American Horror Story: Roanoke», su papel fue menor –pero lo suficiente como para que sus fans estuviésemos pegados a la pantalla– como el demonio del bosque Scathach.

Sus apariciones en las últimas temporadas, han creado la sensación de que Gaga debe ser ya un componente fijo en la ficción de Ryan Murphy tal y como aviva «Variety». «RUMOR: De acuerdo con un artículo de la revista Vogue, Lady Gaga volverá a 'American Horror Story 7'», decía la cuenta Twitter que destripa la actualidad de «American Horror Story».

RUMOR: According to an article in Vogue magazine, Lady Gaga is returning for #AHS7pic.twitter.com/aVnZTMDjFS