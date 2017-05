«American Gods» renueva por una segunda temporada

Amazon ha anunciado hoy que la aclamada serie original de Amazon: American Gods, estrenada el pasado 1 de mayo, ha sido renovada por una segunda temporada. Actualmente, American Gods es la serie más vista en España en Amazon Prime Video.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer a los fans de todo el mundo la segunda temporada de la fascinante serie de Neil Gaiman,” afirma Tim Leslie, Vice President Internacional de Prime Video. “El público ha acogido de una manera abrumadora la primera temporada de la serie. Es una serie de entretenimiento increíble y no podemos esperar a la próxima”.

En la primera temporada los espectadores encontraron una guerra entre los antiguos y los nuevos dioses. Los dioses antiguos, que cuentan con raíces a lo largo de todo el mundo, están preocupados por la irrelevancia de sus creyentes, quienes se van reduciendo por la seducción de los nuevos dioses a través del dinero, la tecnología y la fama. American Gods está basada en la galardonada novela de Neil Gaiman y está protagonizada por Ricky Whittle (The 100, Austenland) que da vida al ex-convicto Shadow Moon, Ian McShane (Deadwood, Pirates of the Caribbean) como Mr. Wednesday, quien recluta a Shadow Moon para su misión y Emily Browning (Sucker Punch, Legend) como la mujer de Shadow, Laura Moon. La primera temporada de American Gods también cuenta con Gillian Anderson (The X-Files) como Media, el portavoz de los nuevos dioses, Kristin Chenoweth (Pushing Daisies, Wicked) como Easter, Pablo Schreiber (13 Hours, Orange Is the New Black) como Mad Sweeney y Yetide Badaki (Aquarius, Masters of Sex) como Bilquis.

American Gods ha obtenido una puntuación de 8,6 en IMDB y un 95% en Rotten Tomatoes. Los episodios uno y dos de la primera temporada de la serie están disponibles en Prime Video y cada lunes un nuevo episodio será estrenado. Los usuarios de Amazon Prime Video pueden ver las series originales de Amazon en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la app de Amazon Prime Video, disponible para teléfonos, tabletas Android y iOS, Fire tablet, Smart TVs de marcas como LG Samsung y en la Android TV de Sony o en la web PrimeVideo.com. También podrán descargar los títulos disponibles en sus dispositivos móviles para visualizarlos offline. Los miembros de Amazon Prime Video pueden disfrutar las series originales de Amazon en inglés con subtítulos en francés, italiano, portugués y castellano y también encontrarán versiones dobladas de muchos títulos.