«American Crime» y «The Americans», series destacadas aluvión de estrenos de marzo

El 10 de marzo, la segunda temporada de «Hand of God» se estrenará en Prime Video. Creada y escrita por Ben Watkins (Burn Notice), «Hand of God» vuelve con el ganador de un Globo de Oro Ron Perlman («Sons of Anarchy»), que encarna el papel de Pernell Harris. El conocido de la justicia y rey de San Vicente, "Judge Maximum" ha llegado al final mientras se enfrenta a un juicio por el asesinato de un policía. Sus visiones y el fantasma de su hijo conducirán lentamente a Pernell a través de una conspiración más grande de lo que podría haber imaginado, amenazando su relación con su esposa y todo su entorno. En esta temporada, Judge Maximum debe alcanzar dos objetivos: restablecer su lucidez y tratar de conseguir la libertad.

También el 10 de marzo, Amazon estrena la segunda temporada de «Red Oaks». Protagonizada por Craig Roberts, Red Oaks transportará a los espectadores de nuevo al verano de 1986 en los suburbios de Nueva Jersey, cuando «Top Gun» era líder en taquilla y la vida era mucho más simple… para todos, menos para los despistados miembros e inadaptados empleados de Red Oaks Country Club.

El 17 de marzo, los miembros de Amazon Prime Video podrán disfrutar de la primera serie original alemana de Amazon, «You Are Wanted». La producción cuenta la historia de Lukas Franke (Schweighöfer), un joven padre y gerente de hotel que es brutalmente arrancado de su vida cotidiana cuando sufre un hackeo, perdiendo su información personal. El protagonista ve como la historia de su vida empieza a escribirse de nuevo.

El mismo día, la primera temporada de la serie original de Amazon «OneMississippi» estará disponible en el catálogo de la plataforma. Protagonizada por el comediante Tig Notaro, esta mezcla de comedia con trauma está inspirada en su vida. Conocemos a Tig cuando sale de Los Ángeles y vuelve a su ciudad natal en Mississippi por la prematura muerte de su madre. Lo que comienza con la reconciliación de Tig con su madre se convierte en una exploración conmovedora, hilarante y sorprendente sobre la familia, la infancia y la vida después del duelo.

El 24 de marzo, los miembros de Amazon Prime en España podrán disfrutar de la primera temporada completa de la primera serie de televisión de Woody Allen, «Crisis in Six Scenes».

Escrita y dirigida por el cineasta, esta comedia se sitúa en los años sesenta, tiempos turbulentos en Estados Unidos, cuando una familia de los suburbios es visitada por un invitado que dejará su hogar completamente patas arriba. Crisis in Six Scenes está protagonizada por Miley Cyrus, Elaine May, Rachel Brosnahan y John Magaro.

El 31 de marzo se estrenará la primera temporada de «Good Girls Revolt» en Amazon Prime Video. La serie transcurre durante 1969, época de una revolución cultural con un único destino: el mundo libre. En este escenario todavía quedaba un lugar que se negó a cambiar con el paso del tiempo: las redacciones de los periódicos.

El piloto está inspirado en los casos históricos de discriminación sexual narrados en el libro de Lynn Povich, The Good Girls Revolt.