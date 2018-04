Adiós a «Mozart in the Jungle», cancelada en su cuarta temporada

Actualizado 08/04/2018 a las 20:59

Ya no habrá más locuras ni enredos en la entretenida orquesta sinfónica de Nueva York dirigida por el maestro De Souza. Tras cuatro temporadas y cuarenta episodios en total, Amazon ha decidido cancelar la serie «Mozart in the Jungle», protagonizada por actor mexicano Gael García Bernal, según informó ayer el medio especializado «The Hollywood Reporter». Este es uno de los primeros grandes cierres que lleva a cabo Amazon Studios, desde febrero con Jennifer Salke al mando.

«Estamos muy orgullosos de las cuatro temporadas que hicimos de este show y muy agradecidos al reparto, el equipo, los seguidores y Amazon por escribir esta sinfonía con nosotros. Esperamos que la gente siga encontrando este show en los próximos años», dijeron los productores ejecutivos de la serie Paul Weitz, Roman Coppola, Jason Schwartzman y Will Graham a la mencionada revista.

Mezcla de comedia y drama con la música clásica como telón de fondo, «Mozart in the Jungle» seguía las andanzas del excéntrico director de orquesta Rodrigo de Souza, que en las últimas temporadas parecía haber encontrado el amor junto a la joven oboísta Hailey Rutledge (Lola Kirke). En el elenco de esta serie aparecían además Malcolm McDowell, Saffron Burrows y Bernadette Peters, aunque esta producción para la pequeña pantalla fue también conocida por incluir cameos de estrellas de la música clásica como el director de orquesta Gustavo Dudamel, el pianista Lang Lang, la compositora Caroline Shaw, el violinista Joshua Bell o el español Plácido Domingo.

«Mozart in the Jungle» se llevó dos Globos de Oro en 2016 a la mejor serie de comedia o musical y al mejor actor de una serie de comedia o musical para García Bernal.