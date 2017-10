19/10/2017 a las 01:47 Actualizado 19/10/2017 a las 01:47

Ser una de las series más premiadas y aclamadas tanto por la crítica como por el público nacional e internacional parece no servirle de nada a «El Ministerio del Tiempo». La serie de Javier Olivares ha vuelto a ser maltratada (sí, sí, maltratada) por RTVE.

El martes podíamos ver anuncios que decían que podríamos disfrutar del próximo capítulo de «El Ministerio de Tiempo» el lunes 23 de octubre; sin embargo, la situación cambiaba cuando anunciaron que «OT 2017» se estrenará el lunes 23 de octubre. No, no van a poner el regreso de «Operación Triunfo» en otra franja que no sea el prime-time por lo que el ministerio tendrá que cambiar de día. El elegido: el miércoles. El mismo día en el que se emiten la apisonadora de Telecinco, «La que se avecina», y la potente «Tiempos de guerra» de Antena 3.

Anoche se anunciaba nuestro próximo capítulo el lunes. Hoy, sabemos que vamos el miércoles. A remar contracorriente. Gracias, ministéric@s. — javier olivares (@olivares_javier) 18 de octubre de 2017

«Anoche se anunciaba nuestro próximo capítulo el lunes. Hoy, sabemos que vamos el miércoles. A remar contracorriente. Gracias, ministéric@s», decía el director a través de Twitter. ¿Están mandando a «El Ministerio del Tiempo» al desfiladero? La pena es que no es nada nuevo. Este es el enésimo mal gesto que la televisión pública ha tenido con la ficción de Javier Olivares.

Cada lunes, los seguidores de «El Ministerio del Tiempo» han sufrido una de las peores «tortunas» televisivas que pueden haber, tal y como lo ha definido más de un telespectador. No hay audiencia más dispar que la que ve «Hora Punta» y los ministéricos. No habría problema si cada espacio siguiese los tiempos establecidos en la parrilla. Sin embargo, no ha habido día de esta temporada en el que el programa de Javier Cárdenas no terminase con retraso. «La Casa de Papel ya ha empezado. Todo ha empezado. Nosotros, una semana más, arrancaremos con retraso», lamentaba Olivares.

La Casa de Papel ya ha empezado. Todo ha empezado. Nosotros, una semana más, arrancaremos con retraso. Gracias por el cariño. #MdTVerbena — javier olivares (@olivares_javier) 16 de octubre de 2017

A esto sumamos el retraso inesperado del estreno de la tercera temporada. Estaba previsto (y así se había anunciado) para el 15 de mayo. Sin embargo, La 1 decidió pasarlo al 1 de junio. Además, este hecho forzó la división de la temporada en dos tramos, algo que ya había ocurrido en la segunda entrega y que supuso una caída de audiencia tras su vuelta.

La cadena se seguirá escudando en los datos, unos datos que ellos mismos provocan con sus idas y venidas, con sus retrasos y sus menosprecios a una de las mejores series que hemos visto (y veremos en mucho tiempo) en España.