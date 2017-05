«Twin Peaks»: Cooper ha vuelto

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers del regreso de «Twin Peaks». Léase bajo su responsabilidad]

«Twin Peaks» ha vuelto, pero el pueblo sigue siendo el gran ausente, al igual que las respuestas a las preguntas que plantea. De momento, casi hemos olvidado los dos crimenes que sacudían la trama en el regreso de la serie de David Lynch y Mark Frost para volcarnos con otro regreso: el del agente Cooper. Sí, también hay otra reaparición con la que estamos encantados. Gordon Cole vuelve a ponerse delante de la cámara para hacer todo lo posible por recuperar a su compañero perdido, el agente Cooper; mientras Hawk sigue buscando la pista decisiva sobre el caso de Laura Palmer que está vinculada con sus raíces. Para conseguirlo tendrá que obtener el permiso de quien ahora está al mando del FBI. ¿Os acordáis de Denise Bryson? Venga, va. Castaña, con flequillo, mentón pronunciado e interpretada por el protagonista de «Expediente X». Esa.

Entre el aparente plácido Twin Peaks, despachos, sueños y un gran casino discurre el estilo narrativo de Lynch, un genio en jugar al contraste y catalizar la angustiosa tensión de las pesadillas y que el director explota con todo su brillo en esta serie con mayor resolución cinematográfica.

Si en el primer y segundo capítulo ya nos hicimos una idea de que tendríamos que decir adiós a la música a la que nos acostumbraron Angelo Badalamenti y David Slusser durante la primera y la segunda temporada, hay lo damos por hecho. Después de que Chromatics nos conquistaran con «Shadow», es el turno de The Cactus Blossoms con su «Mississippi».

Más preguntas y menos audiencia

«Twin Peaks» sigue haciéndonos preguntas sin darnos demasiadas respuestas. ¿Qué le ocurre al Agente Cooper? ¿Es realmente él? ¿Es la misma persona que el Señor C? Mejor dicho, ¿quién es el Señor C? Y así podríamos seguir hasta gastar la paciencia de cualquier lector, por muy forofo que sea. «Twin Peaks» ha bajado en audiencia. No, no ha repetido los 34 millones de espectadores que vieron el estreno de la serie el 8 de abril de 1990. Sin embargo, hay dos hechos que hasta el más «hater» de la ficción puede negar. El primero es que la calidad visual de la serie ha aumentado exponencialmente sin perder la peculiaridad ni del estilo ni de la forma. El segundo, que Kyle MacLachlan interpreta a uno de los mejores protagonistas de la historia (en cualquiera de las versiones de su personaje).