Sangre, vísceras y mensajes ocultos en el regreso de «Twin Peaks»

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers. Léase bajo su responsabilidad]

Lo prometido es deuda. Después de 25 años, Laura Palmer y el peculiar pueblo de Twin Peaks han regresado para continuar con su historia en una tercera temporada (Movistar+ Series). Lo hacen con dos crímenes como pistoletazo de salida, aunque con un gran ausente: el propio pueblo. Volvemos a ver lugares como el aserradero o la comisaría, pero esta vez la ficción de David Lynch y Frost presenta dos tramas fuera de Twin Peaks (concretamente en Nueva York y en Las Vegas). Otro gran ausente ha sido la música. Poco queda la melodía inquietante a la que Angelo Badalamenti y David Slusser nos tenían acostumbrados más allá de la introducción, al menos en los dos primeros capítulos. Ahora «Twin Peaks» suena más bien así:

«Twin Peaks» vuelve para obligarnos a hacernos nuevas preguntas a nosotros mismos que solo ella puede resolver como por qué hay un chico, interpretado por Alden Ehrenreich, que tiene que vigilar una caja de cristal. También mantiene algunas que tenemos en mente desde la segunda temporada como por qué el agente Cooper estaba dándose cabezazos contra el espejo en su habitación de hotel: ¿Cometería algún crimen como Bob? Tras 25 años, el agente del FBI parece una persona distinta. Poco queda del look impecable al que nos tenía acostumbrados. Ha cambiado su pelo repeinado por una melena y su elegante traje por una camisa de un tejido similar satén y una chaqueta de cuero.

No os preocupéis. Como en todos los pueblos, hay cosas que no cambiarán nunca. Lynch y Frost mantienen intactos su peculiar sentido del humor y su capacidad para perturbar al espectador. Misterio, intriga, donuts y una narrativa que no solo han conseguido que esta ficción reviva 25 años después. La serie está de vuelta con más muertes que la «Boda roja» («Juego de Tronos») y sabiendo que ha sido la inspiración de gran parte de las ficciones que nos ha obsesionado en los últimos veinte años. «Expediente X», «Los Soprano», «Mad Men», «Breaking Bad» o «Mr. Robot» son solo algunos de los títulos que se nos vienen a la cabeza al pensar en su influencia y que, quién sabe, quizá sigan adquiriendo detalles tan peculiares como la transición entre escenas o lo explícito de los dieciocho nuevos capítulos.

Sin embargo, Lynch también quiere que reflexionemos sobre cómo ha afectado fuera de la pantalla con frases como «ahora no todo se puede decir en voz alta».

Tampoco tienen miedo de utilizar elementos que han estado siempre presentes en la serie. «Twin Peaks» vuelve a dejarnos en vilo con una simple pregunta: «¿Qué está ocurriendo aquí?». Sabemos que no será sencillo obtener respuestas claras, sin embargo, el excentricismo visual y el ritmo narrativo hacen que no puedas despegarte del sofá. Para seguir intentando desentrañar los misterios de este pueblo habrá que esperar hasta el próximo lunes, 29 de mayo, para poder ver dos nuevos capítulos en Movistar+ Series.