«Perdóname, señor»: convence, pero no engancha

Parece que la espera de dos semanas para poder ver el tercer capítulo de la miniserie «Perdóname, señor» le ha pasado factura. La ficción, aunque se sigue manteniendo en un exitoso 18,7 por ciento de share, según Barlovento Comunicación, ha perdido el atractivo. Si bien podría ser porque después de dos semanas ya casi no recordamos casi nada de lo sucedido anteriormente, o porque la serie ya no conseguía captar toda nuestra atención. Y es que cuando un formato que funciona se repite una y otra vez, finalmente, pierde la esencia del éxito. Pero eso ya no es lo único que no funciona. Cuando una miniserie tiene una duración tan larga -ocho capítulos-, esta repercute negativamente en el ritmo y el tono.

El segundo episodio terminó con Rafa (Jesús Castro), malherido, tirado en el suelo tras ser arrollado por el coche de uno de los traficantes de Barbate, por lo que todas las dudas quedaban al alza. Sin embargo, en este tercer capítulo hemos podido descubrir que está bien y que su tía Lucía (Paz Vega) lo está cuidando perfectamente. Y, aunque el joven termina confiando en ella, la monja no está tan segura de que lo se trae entre manos le convezca, sobre todo, porque tiene a la policía pisándole los talones.

Asimismo, los vecinos de Barbate tienen que luchar ante el cierre inminente de la fábrica de pescado, la única opción que queda en el pueblo para quienes no quieren terminar en el negocio de las drogas. Entre tanto, Lucía se reúne con Bruno (Stany Coppet) y este le vuelve a preguntar por su embarazo, a lo que ella le contestar que lo perdió. Un verdadero momento de tensión entre ambos, aunque todos los espectadores sabemos la verdad por lo que estamos deseando que ocurra ya el desenlace.

Finalmente, el joven Rafa y su amigo Álvaro (Christian Sánchez) viajan a Tánger para hacer negocios y, para intentar encontrarle antes de que se meta en más problemas, su tía los sigue hasta allí. Pero el joven ya está casi en la boca del lobo. No obstante, Bruno, al enterarse del paradero de la monja y debido al amor que todavía siente por ella, decide contarle que Rafa va a ser víctima de una trampa y que un control policial le va a detener en las próximas horas. Con lo cual, la monja lo persigue y, en el último momento, se acerca al coche en el que van los jóvenes y le ordena que salga del coche y se suba en el suyo. Con las autoridades pisándoles los talones, hacen el cambio definitivo y esquivan la trampa. O eso parece. Solo podemos esperar al próximo martes para seguir resolviendo los enigmas que la serie deja siempre al alza al final de cada capítulo.