La maldición de los Kennedy regresa cincuenta y cuatro años después

Vuelve Katie Holmes, vuelve Jackie Kennedy. La actriz, quien ya interpretó a la icónica primera dama en «The Kennedys» (2011), asume de nuevo el reto de ponerse en la piel de la viuda de «JFK» en la continuación de la miniserie, que lleva por nombre «Kennedys: After Camelot» y que Cosmo comienza a emitir este domingo a las 22.00 horas. La ficción, que constará de cuatro capítulos, se basa en el libro «After Camelot: A Personal History of the Kennedy Family 1968 to the Present», escrito por J. Randy Taraborrellini. La producción, que ya se estrenó en abril en la televisión americana, cuenta con Katie Holmes (Jaqueline Kennedy) y Matthew Perry (Ted Kennedy) como principales bazas.

La leyenda negra que se cierne sobre la familia Kennedy ha dado pie a numerosas investigaciones y obras de ficción. La «maldición» comenzó en 1963, con el asesinato de John Fitzerald Kennedy en Dallas por Lee Harvey Oswald. «¿Cabe el supuesto de una conspiración castrista-comunista, de carácter internacional, que haya utilizado a Oswald para eliminar a Kennedy y crear una crisis mundial de tensión y recelo?» se preguntaba ABC dos días después del crimen. Las incertidumbres de este diario reflejan cómo la muerte del presidente, de entonces 46 años, dio pábulo a decenas de teorías sobre los motivos que habían llevado a Oswald a disparar al demócrata a sangre fría. Muchas de ellas, incluso, apuntaron a una conspiración a gran escala que involucraría a la CIA, la KGB, el FBI e incluso el entonces vicepresidente de EE.UU., Lyndon B. Johnson.

La maldición no paró ahí. El 6 de junio de 1968, fecha en que comienza la acción en la serie de Cosmo, el hermano del presidente, Robert Kennedy, fue tiroteado por el palestino Sirhan Bishara Sirhan. «Bobby», llamado a mantener vivo el legado de su hermano y a punto de convertirse en candidato oficial a la Casa Blanca, moría a los 42 años. El matrimonio entre Robert y Ethel Skakel dio como fruto once hijos, dos de los cuales continuaron con la leyenda negra que desde 1963 parecía perseguir a la familia. En 1984, David A. Kennedy era encontrado muerto a los 28 años por una sobredosis de cocaína y analgésicos. Michael, de 39 años, sufrió un accidente mortal mientras esquiaba en Aspen (Colorado).

Fue Ted Kennedy, hermano menor del presidente de EE.UU., quien habló abiertamente ante los medios sobre la maldición familiar. El miembro del clan estuvo involucrado en un accidente de avión que acabó con la vida de uno de sus ayudantes, además del piloto del aparato. Años después también estuvo a punto de perder la vida durante un accidente de tráfico. También el hijo de «JFK» vivió la leyenda negra en primera persona: John F. Kennedy Jr. perdía la vida en 1999, a los 38 años, tras perder el control de la avioneta que pilotaba.

Fuente de inspiración

El mundo del celuloide nunca quiso resistirse a mostrar en pantalla el cúmulo de desgracias que, desde 1963, había rodeado a los Kennedy. Algunos filmes que lo han hecho éxito notable han sido «Ruby», de John Mackenzie o «JFK», de Oliver Stone. Por su parte el de Jackie Kennedy, icono indiscutible de estilo en los años 60, ha sido el papel deseado por un buen puñado de actrices, aunque solo unas pocas han tenido la suerte de interpretarlo frente a la cámara. Entre ellas se encuentran Ginnifer Goodwin («Killing Kennedy»), Roma Downey («A Woman Named Jackie») o Natalie Portman («Jackie»), quien se llevó la nominación a mejor actriz en los Premios Oscar 2017.

En «Kennedys: After Camelont» la maldición del clan estará presente casi en cada capítulo. Así lo afirma Matthew Perry, quien asegura que «la creencia de que existe algún tipo de mal de ojo está muy extendida y se entiende perfectamente. No conozco a otras familias que hayan sufrido tantos dramas en sus vidas». Este es, dice el actor americano, uno de los grandes atractivos de la serie. «Es como una obra trágica de Shakespeare por todas las maldades que les ocurren a los protagonistas».

El accidente en Chappaquiddick

Katie Holmes y Mattew Perry son los grandes protagonistas de la secuela de «The Kennedys». Precisamente Perry, quien interpreta al hermano menor del clan, protagonizará el capítulo de la miniserie centrado en el accidente de Chappaquiddick, un escándalo de ingentes dimensiones que afectó enormemente a su carrera política. Tras abandonar una fiesta en la isla de Chappaquiddick, Ted Kennedy derrapó con su coche y acabó sumergido en una laguna. Aunque el senador salió ileso no ocurrió lo mismo con su acompañante, Mary Jo Kopechne, quien murió ahogada. La noticia no llegó a los medios hasta pasadas varias horas, lo que dio pie a las especulaciones sobre si el menor de los Kennedy pretendía ocultar un presunto idilio con Kopechene. El senador, de hecho, no pidió ayuda a su esposa tras el accidente, sino a Jackie Kennedy, junto a quien decidió llamar a la Policía diez horas después del suceso. El verdadero escándalo llegó cuando se comprobó que Mary Jo habría salvado su vida si su acompañante hubiera avisado a la Policía en cuanto sucedieron los hechos.

Kennedy, junto a sus hermanos

En el reparto de esta miniserie, que como la anterior cuenta con Jon Cassar (“24 Legacy”) como productor ejecutivo, encontramos también a Alexander Siddig como Aristóteles Onassis; Kristen Hager como Joan Bennett Kennedy; Diana Hardcastle como Rose Kennedy; Kristin Booth como Ethel Kennedy; Brett Donahue como John F. Kennedy Jr. y Erica Cox como Carolyn Bessette-Kennedy.