Â«Juego de TronosÂ»: Por fin llegamos a RocadragÃ³n

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de «Juego de Tronos». Lea bajo su responsabilidad]

(Por fin) ha llegado el momento que llevamos esperando casi un año. Ahora, cuando accedas a tu cuenta de HBO o Movistar verás entre los destacados el primer capítulo de la séptima temporada de «Juego de Tronos». La ficción de George R. R. Martin sigue liando aún más las vidas de sus protagonistas; sin embargo, vuelve a caer en la dinámica que sentencia a las primeras entregas de cada temporada a hacer más de recordatorio y contextualización que a desarrollar la historia. Eso sí, lo hace con un arranque de infarto.

Arya Stark es uno de los personajes que más ha evolucionado. La inocencia que mostraban sus ojos se ha cambiado por la rabia y la sed de venganza. Esta madrugada, la pequeña Stark ha acortado su lista al matar a los hombres más cercanos de Frey. Detrás del rostro de Walder Frey (asesinado por Arya al final de la temporada pasada) se oculta la propia Arya que, gracias a un emotivo brindis, mata a los hombres más cercanos a Frey. Hemos cambiado «los Lannister envían recuerdos» por «El Norte no olvida», como decía Ayra. Nosotros tampoco lo habíamos olvidado así que, lo mismo que sufro cuando muere un personaje al que le empiezo a coger el gustillo cuando se trata de alguien tan odioso como él.

Las chicas Stark son de armas tomar. Si no que se lo digan a Sansa. No duda en seguir plantándole cara a su hermano Jon Nieve a la mínima de cambio, mientras . Hay momentos en los que parece que se ha olvidado un pequeño detalle: «Cuando cae la nieve, y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive...». Sin embargo, cada día muestra más las lecciones que aprendió de su madre, Catelyn Stark, a las cuales ha añadido el toque «Cersei». ¿Empezará a utilizar también la muerte cómo solución a sus problemas? ¡Ah! No os asustéis si os dáis cuenta de que lo mejor de las reuniones norteñas es, sin duda, Lyanna Mormont.

Continuamos con la reconstrucción del contexto de los principales personajes. En Desembarco del Rey, Cersei Lannister sigue maquinando cómo devolver la grandeza a su Casa mientras que Jaime parece soñar con un retiro tranquilo y apacible (al estilo Marina D’Or). Cómo Theon y Yara Greyjoy se hermanaron con Daenerys Targaryen, su tío ha hecho lo propio con Cersei, utilizando como motivo principal para que la Reina Madre accediese a casarse con él, que él tiene las dos manos «sanas, nada de manos de oro». La única trama que parece haber avanzado algo es la de la khaleesi. Daenerys Targaryen ha llegado, después de seis temporadas, a Rocadragón. Ya era hora.

Localizaciones de ensueño, nuestros personajes favoritos… «Juego de Tronos» regresa sin arriesgarse con un capítulo que te sabrá a poco.

