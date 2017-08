«Juego de Tronos» está a solo diez capítulos de su desenlace final y parece que los creadores de la series, David Benioff y D.B. Weiss, se han propuesto provocar algún que otro infarto con los finales de capítulos. Si se te ha hecho corto, es normal. «Botín de guerra» es el capítulo de menos duración de la ficción de HBO y, si lo pensamos bien, uno de los que menos información nos ha aportado.

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de lo último de «Juego de Tronos»]

Sí, Arya Stark ha llegado por fin a Invenalia, a casa, pero no creo que la situación que se ha encontrado fuese con la que soñaba ya que el encuentro entre Arya, Bran y Sansa fue más bien frío. Aún así, llevamos tanto tiempo hablando de la mala suerte de los Stark que, al verlos reunidos (a falta de Jon Nieve) en Invernalia hace que se nos olvide. Los hermanos Stark se han convertido en apenas conocidos con personalidades plagadas de trasfondos oscuros.

Bran ni siquiera es Bran, «murió en aquella cueva» junto a Hodor y Verano. Ahora, es el Cuervo de Tres Ojos. Su poder le ha privado de cualquier sentimiento: «Aún recuerdo cómo se sentía siendo Bran», decía el pequeño Stark mientras Meera Reed intentaba despedirse de él. A Bran, por llamarle de alguna forma, parece no importarle nada: ni la marcha de Meera, ni el reencuentro con sus hermanas. El Cuervo de los Tres Ojos solo se dedica a pertubar a sus supuestos seres queridos haciéndoles saber que conoce sus secretos más oscuros. ¿Por qué no hace más bien lo contrario y comparte con ellos lo que él sabe? ¿Por qué no le dijo a Sansa que Arya estaba viva? ¿Por qué no cuenta de quién es hijo Jon Nieve? ¿Por qué no les dice cómo surgieron los Caminantes Blancos y qué es lo que traman? Cuervo de los Tres Ojos, por favor, ponte las pilas.

Quizá la Casa Stark necesite un momento para asimilar tanta información (que ya conocíamos nosotros), al menos Sansa Stark. La recién nombrada como Lady Stark tiene mucho que procesar. Su hermano pequeño no solo no está muerto, ahora, tiene visiones. Su hermana menor tampoco está muerta, pero es una asesina capaz de derrotar a Brienne. Al menos la pequeña Arya sigue mostrando esa admiración por su padre, Ned Stark, y su familia en general. Para pasar este duro momento, como no, estará Meñique a su lado. Pero ya sabemos que Petyr Baelish no hace nada porque sí. ¿Realmente cree que puede camelarse a Sansa Stark para hacerse con Invernalia? Como si le fuesen a dejar los señores del Norte. «El caos es una escalera», dijo Bran, una escalera que Meñique conoce demasiado bien.

Un arma de destrucción masiva

«Solo un tonto enfrentaría a los Dothraki en campo abierto» Robert Baratheon

«Nunca creí que los dragones regresarían. Nadie lo creyó. La gente que te sigue sabe que has creado algo que era imposible. Eso les ayuda a creer en otras cosas imposibles, en un mundo diferente a la porquería que han conocido. Usa los dragones para quemar ciudades… y serás igual que los demás». Así contestaba Jon Nieve ante la petición desesperada de consejo de Daenerys Targaryen. Va perdiendo la guerra, está perdiendo fuerzas; sin embargo, tiene que aprender a ver más allá y así fue. La khaalesi necesitaba ganar una batalla para mejorar la moral de sus hombres y la suya propia. Para conseguirlo, protagonizó una de las batallas más espectaculares que hemos visto hasta el momento en «Juego de Tronos». El presupuesto aumenta y la historia no para de dar batallas para que la ficción se luzca (y esta estuvo a la altura de la Batalla de los Bastardos) pese a no contar nada nuevo.

«Solo un tonto enfrentaría a los Dothraki en campo abierto», aseguró Robert Baratheon hace ya algunas temporadas. Sin embargo, parece que Jaime Lannister no estuvo cerca del entonces rey para escuchar este consejo. Una horda de salvajes dothrakis sobre sus caballos era más que suficientes para masacrar a las tropas Lannister que se estaban custodiando Altojardín. Pero khaalesi necesitaba hacer alarde de su poder. Daenerys Targaryen redujo a cenizas a los hombres de Jaime Lannister a la orden de «Dracarys».

Drogon sobrevuela el campo de batalla - HBO

Si la semana pasada fue Olenna Tyrell quién se llevó la atención del público con una despedida que nos hizo apreciarla más aún (si era posible). Jaime Lannister estuvo a punto de protagonizar un cierre de personaje muy parecido. No, no confesó que había matado a alguien, pero sí que estuvo a punto de terminar con la vida de Daenerys Targaryen. Dany estaba sobrevolando el campo de batalla a lomos de Drogon, pero ella no contaba con el arma secreta de los Lannister. Es Bronn quien consigue desenfundarle de su protección y lanza disparos contra Drogon hasta que lo alcanza con la ballesta gigante diseñada por Qyburn. Herido, el dragón baja a tierra, un momento que es aprovechado por Jaime Lannister para intentar atentar contra la vida de Daenerys Targaryen con una lanza. La vida de dos personajes muy necesarios en la trama estaban en peligro. Por un lado, podría morir la que se autoconsidera «la princesa prometida» o el que parece que causará la muerte de Cersei Lannister. Cuando eres consciente de eso no quieres que pase ninguna, o quizá quieres que ocurran las dos. De momento habrá que esperar para ver quién salvó a Jaime en el último momento de las llamas de Drogon. Pero recordamos que el episodio se despide con el hermano de Cersei inconsciente y hundiéndose por el peso de la armadura. Quizá esa heroicidad no sirvió de mucho.

De momento, Daenerys ha conseguido que los Lannister incumplan la promesa que acompaña a su apellido al atacar el convoy que transportaba el oro que Cersei iba a entregar al Banco de Braavos para tener su importante respaldo en esta brutal guerra, así que no, los Lannister no van a pagar sus deudas esta vez.

Pinturas rupestres

El hielo entre Daenerys Targeryen y Jon Nieve parece derretirse poco a poco. Cada vez necesitan menos protocolos para acercarse el uno al otro (y menos guardaespaldas) y cada vez se van conociendo más. Poco queda de la imagen de niña bonita y cabezota que quiere sentarse en el Trono de Hierro sí o sí. Ahora, Jon Nieve (y Ser Davos también) sabe que Daenerys no tiene esclavos, si no seguidores que confían en ella por sus habilidades y dotes de liderazgo y no por su apellido o su fuerza.

Pese a ello, Daenerys sigue teniendo un propósito: que Jon se arrodille ante ella. Pero él ni se lo plantea (y menos ahora que prácticamente tiene el vidriagón). En un alarde de cortesía, Nieve lleva a Dany a lo más profundo de una cueva plagada de este material. Las vistas son impresionantes. El brillo y la textura de la piedra hacen que, pese a la falta de luz, sea un paisaje digno de admirar. Sin embargo, Jon quería enseñarle otra cosa, con la intención de concienciar a la khaalesi. Allí, había pinturas de los Hijos del Bosque que revelan que trabajaron conjuntamente con los hombres para derrotar los caminantes blancos. Pero ¿no os habéis pasado haciendo un retrato robot del Rey de la Noche?