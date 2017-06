Comienza la guerra en «La casa de papel»

[Este artículo contiene spoilers. Lea bajo su propia responsabilidad]

«La casa de papel» ha conseguido captar la atención de un buen número de fieles y, siete capítulos después, sigue siendo líder de target comercial y líder en todos los públicos menores a 55 años. Y nuestra atención también. Todo en esta serie consigue atraparte de tal forma que no puedes dejar de preguntarte qué pasará después y, sobre todo, hace que quieras que los atracadores se salgan con la suya. Sabemos que son los malos, pero nos han cautivado hasta el punto que vemos cada episodio mordiéndonos las uñas.

Este octavo capítulo no nos ha dado tregua. Moscú ha encontrado tierra. Todos los atracadores lo celebran en una escena en la que a todos nos ha dado la sensación de que todo estaba saliendo a la perfección. No han pasado ni tres días y ya van 400 millones de euros. «El momento en que más felices fuimos ahí dentro». Así lo expresa Tokio en un momento de la escena. Aunque como continúa esa frase nos deja un poco desconcertados: «Y entonces nos relajamos».

Lo que parecía imposible en «La casa de papel», ha sucedido. El ingenioso plan que «El Profesor» había estado preparando desde hacía más de 10 años estuvo a punto de escaparse de sus manos. Con la intención de demostrarle a la inspectora Raquel Murillo que puede confiar en él, a pesar de que le está apuntando con una pistola, la lleva a su «hogar» creado precisamente para ese momento. No solo acabará creyéndose todo lo que le diga, si no que terminan acostándose.

Raquel besa a Salva, la identidad falsa de «El Profesor» - ABC

Una situación que todos los espectadores de la serie llevamos esperando bastante tiempo, sobre todo, para saber cómo afectará este acercamiento a ambos protagonistas. Pero este momento, le ha costado a «El Profesor» que su plan se le escape totalemente de entre los dedos. Tal y como narra Tokio en esa típica voz en off a la que ya nos hemos acostumbrado: «'El Profesor' solo tiene dos ojos y los dos estaban puestos en la inspectora». Dentro de la Fábrica, un grupo de 16 rehenes, capitaneados por Arturo –ese rehén que no deja de sacarnos de quicio a todos– consiguen liberarse, activar varios explosivos plásticos en una de las puertas del sótano y escaparse. Los atracadores corrieron todo lo que pudieron, pero no los consiguieron detener.

Sí. Se han escapado 16 rehenes. La tensión no puede ser mayor. Con todas esas personas fuera de la Fábrica, incluído Arturo, la policía tendrá más fácil entrar en el lugar de los hechos y, por supuesto, indentificar a todos los atracadores. Pero eso no es todo. Las sospechas entre la inspectora Raquel y el subinpector Ángel son cada vez mayor. Esta ha llegado a creerse que él es el topo dentro de la investigación y ha dedicido apartarlo del caso. Una situación a la que él responde bruscamente cogiendo el coche y sin parar de beber.

El problema llega cuando Ángel recibe la noticia que tanto desea oír: que las pruebas de ADN que envió al laboratorio indican que «El Profesor» forma parte del plan de los atracadores. Y, aunque consigue dejarle el mensaje en el buzón de voz del teléfono de la madre de Raquel, tiene un grave accidente con el coche. La expectación ya es máxima. Cada escena que se iba sucediendo en este octavo capítulo nos ha llevado a un final en el que ha quedado claro que en la Fábrica se acabaron las reglas. Comienza la guerra en «La casa de papel» y tan solo queda un capítulo para el final de la primera parte de esta única temporada. ¿Con qué nos sorprenderán la semana que viene? Y, sobre todo y lo que más nos tendrá en vilo: ¿Conseguirá mantener su secreto «El Profesor» una vez más?