«Chance»: Una última oportunidad para sobrevivir a las tentaciones

«Chance» cuenta la historia de un neuropsiquiatra forense, el doctor Eldon Chance, que trabaja como consultor psiquiátrico. Profesión que le permite estudiar casos de pacientes con enfermedades mentales, aunque él solo se encarga de derivarlos al especialista que más les convenga. Cuando se ve que la serie lleva el apellido del personaje de Hugh Laurie, rápido sabemos que se va a centrar totalmente en la vida de Eldon Chance. Y así es. Es más, en este provocador thriller psicológico podremos volver a ver al actor británico, conocidísimo por su papel en la serie «House», aunque en esta ocasión con una personalidad bastante diferente. Parece que Laurie está hecho para que captar toda nuestra atención en la pantalla.

«Chance», en su primer capítulo, «The summer of love (El verano del amor)» te adentra en una trama cargada de matices. Este doctor está acostumbrado a no poder salvar a ninguno de sus pacientes aunque no se encarga de tratarlos directamente. Sin embargo, tendrá que hacer lo posible por ayudar a su última paciente, Jaclyn Blackstone (Gretchen Mol, «Boardwalk Empire»), una mujer a la que su marido le agrede continuamente y que acude a la consulta diciendo tener una doble personalidad.

De alguna forma, Chance se verá envuelto en una situación llena de malas decisiones que harán que algunos secretos escondidos del pasado, además de sus instintos más oscuros, salgan a la luz. No será difícil ya que el psiquiatra se está divorciando, tiene una hija adolescente algo complicada y no pasa por su mejor situación económica. Ahí es cuando entra en juego Darius Pringle, que recibe en apodo de «D», un antiguo veterano el ejército que le ayudará. Este personaje, interpretado por Ethan Suplee, nos mostrará una cara totalmente distinta a la que vimos en «Me llamo Earl» haciéndonos olvidar del tierno Randy.

Su mente va a convertirse en su obsesión. El 15 de junio a las 22:00 estreno de #Chance, la nueva serie thriller de @HughLaurie​ en @Calle13pic.twitter.com/J9fn1Wq6ea — Calle 13 (@Calle13) 5 de junio de 2017

¿Por qué te atrapará desde su primer episodio? Desde luego, por la calidad de sus personajes, que te adentran en la historia desde el primer minuto. Promete ser una historia en la que abunde el misterio y sean muchos los interrogantes que queden en el aire (pero nada que ver con «Twin Peaks», aquí obtendremos respuestas). Además, la serie producida por Hulu sabe cómo mantenerte pegado al televisor con un ritmo creciente en cada capítulo que conduce a un final que te obligará a querer ver el siguiente sin pensar en nada más. Eso sí, cuidado con el corte de planos. Un cambio de escena demasiado brusco consigue que, por momentos, no sepas donde te encuentras.

Este thriller apasionante del guionista Kem Nunn –autor de la novela homónima en la que se basa la serie– y Alexandra Cunningham se estrena el jueves 15 de junio con un doble capítulo a las 22.00 horas en Calle 13. Además, esta dinámica de emisión se mantendrá hasta que se terminen los 10 capítulos que tiene esta primera temporada. Seguro que los devoraremos rápidamente y, no hay que temer porque, la segunda está ya confirmada.