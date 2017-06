«La casa de papel» o cómo conseguir el golpe de efecto

La ficción de Vancouver Media no defrauda. Tal y como augurábamos en el capítulo anterior, este ha vuelto a sus orígenes mostrándonos el ritmo y la acción que tanto nos gusta. «La casa de papel» continúa haciéndose un hueco en la noche de los martes y 2.420.000 millones de espectadores están dispuestos a descubrir cómo consiguen escapar nuestros atracadores. O eso es lo que a todo el mundo le gustaría. Sin embargo, siempre existe un golpe de efecto que vuelve a poner a nuestros protagonistas en apuros.

En este séptimo capítulo hemos vivido una intensa trama llena de giros inesperados. Nada más comenzar, «El Profesor» confiesa a Berlín que ha sido él quien ha colocado el botón de la chaqueta en el coche -motivo por el que la Policía consigue su identidad-, aunque no se esperaba que el cabecilla del atraco dentro de la Fábrica le mostrara a Mónica viva. Le ha castigado sin motivo alguno.

«En marcha el plan Valencia». Así es como el cerebro de la operación da la orden de disparar «a matar», pero no a los rehenes, si no a unos sacos preparados como cebo. Y mientras, Nairobi dirige a un grupo de rehenes para que griten con todas sus fuerzas. La Policía, sin embargo, no piensa que sea un montaje. Ante esto, la inspectora Murillo decide pedir pruebas de vida personándose ella misma dentro de la Fábrica. «El Profesor» acepta y Berlín, Tokio y Río la reciben.

Los atracadores hacen que los rehenes pasen uno a uno por delante de la inspectora, quien se percata de que las máquinas de imprimir billetes están funcionando a pleno rendimiento y que todo era una distracción para que ella perdiera dos horas de investigación y el grupo pudiera conseguir imprimir 17 millones más. Lo que ella no sabe es que el cerebro de la operación, nuestro favorito, Álvaro Morte, lo tenía todo previsto. «El tiempo es oro», destacó en el momento de crear el plan. Aunque ella, que no está dispuesta a no devolverle la jugada, les cuenta a todos la enfermedad de Berlín. Esa que le dejará fuera de la partida en pocos meses.

Aunque lo más interesante del capítulo tiene lugar cuando el subinspector Ángel decide visitar a «El Profesor», le roba una cuchara, y la lleva a los analistas para que comparen su ADN con el hallado en el coche de policía en el que se había colado en el capítulo anterior. Y, aunque el protagonista logra recuperar los resguardos de las compras de las medicinas de Berlín antes de que Ángel llegue, el siguiente capítulo nos deja muchas puertas abiertas. Es más, Raquel apunta a «El Profesor» con una pistola por debajo de la mesa, ¿qué será lo que habrá sucedido?

La tensión no hace otra cosa que aumentar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La banda de atracadores parece tenerlo todo controlado aunque Raquel también sabe manejar los hilos a su antojo. Ya solo quedan dos capítulos para que la serie cierre su primera tanda. Después habrá que esperar hasta otoño para conocer el desenlace del mayor atraco jamás cometido en nuestro país.