«Big Little Lies», sus semejanzas y diferencias con «Mujeres Desesperadas»

HBO estrenó esta semana «Big Little Lies», su nueva gran apuesta para esta temporada. La serie, protagonizada por un elenco de lujo que incluye personalidades tan conocidas como Nicole Kidman, Reese Whiterspoon (las dos productoras también de la serie) y Laura Dern, traslada a la pequeña pantalla la novela de Liane Moriarty.

A pesar de que la ficción de HBO profundiza más en el asesinato, recordándonos a las series policiacas con sus escenas de interrogatorios, lo cierto es que su argumento y sus protagonistas no dejan de recordarnos a la extinta «Mujeres Desesperadas». Un suceso que da lugar a un salto en el tiempo y una serie de flashbacks que nos van contando qué paso, mientras asistimos a la vida cotidiana de un grupo de mujeres que reside en una acomodada zona residencial, que a menudo competen entre ellas y que guardan en sus interior más de un secreto.

La envidia, las apariencias y las relaciones de familia copan el argumento de «Big Little Lies» que comparte sus temas centrales con la producción de Marc Cherry para el canal ABC. Sin embargo, la producción de HBO profundiza más en sus tramas, cuida sus diálogos y ofrece en su conjunto un producto más cuidado.

La interpretación de Kidman, Whiterspoon, Dern y compañía pone un toque de diferencia respecto a la serie la que durante ocho años nos cautivó en el canal ABC, pero no olvidemos que Felicity Huffman, nominada en las dos últimas ediciones de los Emmy y los Globos de Oro por su participación en la aclamada «American Crime», también se hizo con un Emmy por su interpretación de Lynette Scavo, una de las protagonistas de ese grupo de amigas "desesperadas".

El resto, no son más que diferencias entre ambas ficciones. «Big Little Lies» tiene ese aspecto cuidado y cinematográfico que HBO consigue plasmar en todas sus ficciones. En «Mujeres Desesperadas» no importaba que sus decorados parecieran de cartón o que la ingerpretación de algunos de sus protagonistas quedara sobreactuada, nos gustaban sus guiones y por eso fuimos fieles a la serie que se mantuvo en antena ocho temporadas en antena.