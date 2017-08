Audrey vuelve a Â«Twin PeaksÂ»

Ha vuelto Audrey Horne. Lo ha hecho en el capítulo doce de «Twin Peaks», el último emitido. Ya no está para hacer nudos con los rabos de las cerezas y sorprender a la empleadora para conseguir trabajo en el putiferio. Tampoco voy a contar qué hace o qué le pasa en la nueva loquería de David Lynch, no me vayan a machacar los fanáticos de los spoilers con masa madre. También es verdad que se pone a hablar con un marido de gente a la que no conocemos (supongo que no conocemos todavía), así que poco tendría para contar o destripar.

Que volvía Audrey no es secreto. Lo sabíamos desde antes de que se estrenara la tercera entrega de «Twin Peaks» (esa entrega en la que Showtime le está permitiendo todo a Lynch, para regocijo del personal). A Sherilyn Fenn, la actriz que interpreta a Audrey Horne, nunca la hemos perdido de vista. Ya se había convertido en una matrona antipática en «Las chica Gilmore», donde hacía de Anna Nardini, madre de April, la insoportable hija de Luke. Y la hemos visto en «Ray Donovan» como Dona Cochran. Y en «Shameless» como Queenie. Está mayor pero ha envejecido bien. No como la pirada de Lara Flynn Boyle (pero esta por tocarse la cara). Lo que no es normal es la pinta que tienen las camareras Mädchen Amick y Peggy Lipton, sobre todo esta, que la mayor de todas. Esa cafetería es Shangri-La. Me temo que estoy obsesionada por cómo envejece la gente. Miro a Cristina Narbona y pienso si de mayor se me quedará esa cara como de acerico. Una prefiere envejecer como Françoise Hardy, con muchos pellejos. Pero lo normal es que acabe como mi madre, que no se parecía a Narbona.

La juventud es juventud, la belleza va por otro camino (David Trueba en «Blitz»). Por eso en «Joven y bonita», la película de François Ozon, una está todo el rato sorprendida por lo guapa que Marine Vacth. Pero cuando sale Charlotte Rampling, la sorpresa es mayor. Ya estamos en casa. Aunque sea mayor, aunque pueda hacer una película llamada «45 años» (los que lleva casada). Es Charlotte Rampling. Aunque no lleve los tirantes de «Portero de noche» (igual que Audrey Horne no lleva los rabos).