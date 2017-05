«American Gods»: No quieren caerte bien, ni lo necesitan

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de los cuatro primeros capítulos de «American Gods». Léase bajo su responsabilidad]

Poco a poco vamos conociendo más a cada uno de los personajes: Sombra, Miércoles... por cierto, ¿sabíais por se oculta detrás del nombre de Miércoles? Wednesdey, miércoles en inglés, deriva del día de Woden –otra forma de denominar a Odín. Es decir, miércoles es el día de Odín; así que cuidado si aparece un Jueves porque detrás se esconderá Thor.

Bueno, volviendo a «American Gods», en el último capítulo conocimos un poco más a Laura Moon, la esposa de Sombra. Como ya nos adelantó la actriz Emily Browning, no nos cae bien, ni lo pretende. «Es el personaje más complicado al que me he enfrentado en mi vida, es una persona realmente mala. Cambia radicalmente con su muerte», nos contaba a ABC Browning por teléfono. Así es, despiada, mala, como quieras decirlo; pero también podemos verla como la pieza que ha hecho que todo ocurriera como lo ha hecho. Fue la responsable de que Sombra acabara en la cárcel y, también, el detonante para su marido acabara aceptando el trabajo que Miércoles le ofrecía.

[Emily Browning, sobre «American Gods»: «Nunca había visto nada así»]

«American Gods» presenta una forma diferente de ver la muerte. ¿Asume que hay vida después de ella? Sí, pero a su manera. Anubis, el dios de la muerte del antiguo Egipto, parece ser el encargado de llevar a cada uno de los personajes que fallece al lugar donde les corresponde: el cielo, el infierno, la nada... tras un previo examen de conciencia, o, más bien, de corazón. La adaptación de la novela de Neil Gaiman no solo aporta otra forma de ver la muerte –como un paso a lo que quiera que hayamos creido durante toda nuestra vida–, también nos plantea una manera distinta de afrontarla. No todo el mundo es bueno cuando se muere. Hay veces, que tras una pérdida, no hay que sacar a relucir solo lo bueno del difunto. «Es más fácil llorar a alguien cuando te alegras de que muera», grita Audrey a la que fuera su mejor amiga, Laura, al reaparecer tras el accidente. La ira ayuda a sobrellevar ciertas situaciones complicadas.

«Es más fácil llorar a alguien cuando te alegras de que muera» Audrey Burton

Sombra y Miércoles - AMAZON PRIME VIDEO

Acordaros de esta lección porque veremos la consecuencia de la misma en cualquier otro momento, y, probablemente, envuelta en violencia y sangre; algo que, al menos visualmente, recuerda a. Esta potencia visual, en forma y estilo, con una desproporción mediante ralentizados y una narración fragmentaria sustentada y una remarcada banda sonora la podemos relacionar con David Slade, director de películas como «Hard Candy» o «30 años de oscuridad» y de series como la citada «Hannibal»

El error en el que podemos caer al ver «American Gods» es centrarnos demasiado en la narración y dejar de lado la trama. Nos presentan lo visual como algo novedoso y atrevido; sin embargo, no lo es tanto. La serie está llena de recursos que hemos visto en las ficciones mencionadas anteriormente, entre otros muchos ejemplos. Lo que sí que es original son los matices del argumento. Dentro de la batalla entre lo nuevo y lo viejo, los jóvenes y los mayores, radica una crítica a la sociedad actual, a nuestra forma de mirar a nuestro alrededor y afrontar las dificultades del día a día. Nos dejamos embaucar por lo nuevo, por lo llamativo. Somos ese Sombra que entra en el supermercado, pero nos hemos dejado seducir por Lucy («I love Lucy»).

Empezamos a ver los bandos

Aunque aún no sabemos quién es quién exactamente, sí que empezamos a ver cómo se empiezan a formar los grupos que cada bando está formando para comenzar la tan esperada guerra. Unos «crearon» la mitológica. Otros los hemos creado nosotros con nuestros avances. Pero todos quieren lo mismo. Ansian que los veneren, que los adoren, que les supliquen. Quieren «reinar» sobre todos nosotros. ¿Qué precio estarán dispuestos a pagar? ¿Se atreverán los creadores –Bryan Fuller y Michael Green– a incluir a la apuesta ganadora de los dioses antiguos (Jesucristo)?

Este lunes 29 de mayo seguiremos con el quinto capítulo de la adaptación de la novela de Neil Gaiman, «Lemon scented you», en Amazon Prime Video.