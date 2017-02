Muere Neil Fingleton, el gigante de «Juego de Tronos»

El actor Neil Fingleton ha fallecido a los 36 años este sábado debido a un fallo cardiaco, según informan algunos medios ingleses. Fingleton, que medía 2,32 metros, fue jugador de baloncesto y se hizo famoso al interpretar al gigante Mag el Poderoso en «Juego de Tronos». En su carrera cinematográfica también constan grandes producciones como «X-Men: Primera Generación» en 2011, «La leyenda del samurai» con Keanu Reeves en 2014 y «Destino Júpiter» en 2015. Además participó en un capítulo de la serie «Dr. Who».

Las redes sociales se están haciendo eco de su muerte. El actor Ian Whyte, que interpretó al gigante Wun Wun en «Juego de Tronos», escribió esto sobre el fallecimiento de su compañero en las redes sociales.

Very sad to hear of the tragic passing of Neil Fingleton.

He followed his dreams.

Rest in peace.